Türk Futbolcuların Milli Takım Tercihleri Tartışma Yaratıyor

ALMANYA’DA TÜRK FUTBOLCULARIN MİLLİ TAKIM TERCİHLERİ

Almanya’da futbol kariyerini sürdüren Türk futbolcuların son zamanlardaki milli takım tercihleri yeni bir tartışma başlattı. Mesut Özil ile Borussia Dortmund’un Türk milli takım oyuncusu Salih Özcan’ın yan yana geldiği fotoğrafla ortaya çıkan haberde, Türk asıllı profesyonel futbolcuların hangi milli takımı seçtiği konusu ele alındı. “Türk kökenli oyunculardaki eğilim zamanla biraz değişti.” ifadesiyle, Serdar Taşçı, Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Emre Can, Kerem Demirbay ve Suat Serdar gibi futbolcuların Almanya’yı tercih ettikleri hatırlatıldı. Mesut Özil’in Almanya forması ile yaklaşık 100 maça çıktığı ve büyük başarılar kazandığı vurgulandı.

TÜRK FUTBOL YÖNETİCİLERİNDEN İKNA ÇABALARI

Türk futbol yöneticilerinin, milli takımın gelişimi için Türk kökenli oyuncuları kazandırmak adına büyük çabalar sarf ettiğine dikkat çekildi. Gazeteye göre, bu doğrultuda Salih Özcan’ın Almanya ile U21 düzeyinde Avrupa Şampiyonluğu yaşayıp, sonrasında ailesiyle uzun görüşmeler yaparak Türkiye A Milli Takımı’nı tercih ettiği örneği verildi. Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin ve Altıntop kardeşlerin, Almanya doğumlu olup Türkiye Milli Takımı’nda yer aldıkları da hatırlatıldı.

Türk Köklerine Bağlılık Artıyor

Son yıllarda Almanya’da doğup büyüyen Türk kökenli futbolcuların, geçmişle kıyaslandığında Türk kökenlerine daha fazla bağlı hissettikleri ifade edildi. Yeni neslin, Türkiye’nin çeşitli milli takımlarında oynamayı tercih ettiği belirtilirken, Bayern Münih altyapısından yetişen Kenan Yıldız ve Nürnberg’den çıkan Can Uzun’un da Almanya yerine Türkiye’yi seçtikleri örneklerle açıklanıyor.

FIFA SIRALAMASINDAKİ DEĞİŞİM

2014 yılında FIFA’nın Milli Takım sıralamasında Almanya’nın birinci sırada bulunduğu, Türkiye’nin ise 32’nci sırada yer aldığı kaydedildi. Ancak 2025’te Almanya’nın 10’uncu sıraya gerilemesi ve Türkiye’nin 28’inci sıraya yükselmesi dikkat çekici bir gelişme oldu.