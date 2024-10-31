Türk Futbolunda Gündem: Galatasaray ve Transferler

GALATASARAY VE TOTTENHAM MAÇI GÜNDEMDE

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın sahasında Tottenham ile yapacağı karşılaşma, İngiltere’de de geniş yankı buluyor. Türk takımlarının transfer stratejileri, genç oyuncuların gelişimleri ve genel performansları ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Özellikle Türkiye A Milli Takımı’na dair özel bir değerlendirme yapılıyor.

TÜRK FUTBOLUNDA ÖNE ÇIKAN İSMİLER

The Guardian’ın özel Türk futbolu derlemesine göre, Türk futbolu şu an olumlu bir süreç geçiriyor. Son zamanlarda Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız, 10 numaralı formasını giyerek 2029’a kadar sözleşme imzaladı. Hafta sonu oynanan Derby d’Italia’da Inter’e iki gol atarak takımına beraberlik kazandırması, onu takımın kurtarıcısı haline getirdi.

ÖDÜL KAZANAN OYUNCULAR

Hakan Calhanoğlu bu önemli karşılaşmada yer almasa da, o da dikkat çekici bir başarıya imza attı. Pazartesi günü 2003 yılından beri Ballon d’Or kısa listesinde bulunan ilk Türk oyuncu olurken, 20. sırada yer aldı. Ayrıca, Ballon d’Or’un Golden Boy ödülünde, sadece Lamine Yamal’ın ardından gelerek dünyanın en iyi ikinci genç oyuncusu olarak seçilen Real Madrid’den Arda Güler de günün öne çıkan isimleri arasında.