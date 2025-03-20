Türk Futbolunun Şampiyonlar Ligi Kabusu

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BÜYÜK BAŞARISIZLIK

Türk futbolunun önde gelen dört kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2019-2020 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarısızlıklar yaşıyor. Bu kulüpler, toplamda 2,12 milyar euro (güncel kurla 85 milyar TL) harcarken, yalnızca 1 galibiyet elde etmeyi başardı. Bu süreç içinde 376 futbolcu transfer eden ve 26 teknik direktör değiştiren kulüpler, Avrupa’nın zirvesinde sıradan bir performans ortaya koydu.

TRANSFERDE EN FAZLA TRABZONSPOR ÖNE ÇIKIYOR

Son 6 sezonda toplamda 376 oyuncu transfer edildi. Kulüplerin transfer rakamları şu şekilde: 🔹 Trabzonspor: 105 oyuncu 🔹 Fenerbahçe: 100 oyuncu 🔹 Galatasaray: 92 oyuncu 🔹 Beşiktaş: 79 oyuncu. Bu dönemde antrenör değişiklikleri de dikkat çekiyor. Dört büyükler, 23 farklı teknik adamla toplam 26 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Beşiktaş ve Trabzonspor 8, Fenerbahçe 7, Galatasaray ise 3 kez teknik adam değiştirdi.

OKAN BURUK’UN ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE ETKİSİ

Son 6 sezon içerisinde Türk takımları, Şampiyonlar Ligi’nde yalnızca 2 galibiyet alabildi. Bu galibiyetlerin ikisi de Okan Buruk’un yönettiği takımlardan geldi: 🏆 Başakşehir (2020-21): Manchester United’ı 2-1 yendi. 🏆 Galatasaray (2023-24): Manchester United’ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Galatasaray haricindeki dört büyük takım, Şampiyonlar Ligi gruplarında hiç galibiyet elde edemedi.

EN YÜKSEK HARCAMAYI GALATASARAY YAPTI

Kulüplerin bonservis ve futbolcu-antrenör hak edişleri için yaptığı harcamalar şöyle sıralanıyor: 💰 Galatasaray: 640,3 milyon euro 💰 Fenerbahçe: 621,5 milyon euro 💰 Beşiktaş: 473,9 milyon euro 💰 Trabzonspor: 389 milyon euro. Buna rağmen toplamda 18 maçta yalnızca 1 galibiyet alındı; 13 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşandı.

ELEME TURLARINDA HÜSRAN YAŞANDI

Türk takımları 6 kez Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenme yaşadı: 🚫 Galatasaray: 2021-22, 2024-25 🚫 Fenerbahçe: 2022-23, 2024-25 🚫 Beşiktaş: 2020-21 🚫 Trabzonspor: 2022-23. Türk ekiplerini eleyen takımlar arasında ise Dinamo Kiev, Lille, PSV, Young Boys, Kopenhag ve PAOK yer aldı. Fahiş transfer harcamalarına rağmen, Fenerbahçe ve Trabzonspor 2, Beşiktaş ve Galatasaray ise 1’er sezon Avrupa kupalarına katılamadı.

TÜRK FUTBOLU AVRUPA’DA KAN KAYBEDİYOR

Son 6 yıl içinde Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olan Türk futbolu, yüksek transfer harcamalarına rağmen Avrupa’daki rekabet gücünü kaybediyor. 🔴 Dört büyükler, yeni sezonlarda istikrarlı bir futbol politikası izlemezse, Avrupa’daki yerini daha da kaybedebilir.