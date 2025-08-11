Türk Hava Sahasında Rekor Uçuşlar

TÜRK HAVA SAHASINDA TARİHİ REKOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk hava sahasında yeni bir rekoru duyurdu. 10 Ağustos 2025’te, hava sahasında gerçekleştirilen 1873 transit uçuş ile tarihteki en yüksek rakama ulaşıldı. “GÖKYÜZÜNDE İSTİKRARIN VE BAŞARININ ADI TÜRKİYE” ifadesiyle bu başarı vurgulandı.

REKOR GÜNÜNDE ULAŞILAN TRAFİK DEĞERLERİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Türk hava sahasında üst üste rekorlar. 2025’te gökyüzümüz rekorlarla dolu” denildi. 10 Ağustos 2025’te gerçekleştirilen bin 873 transit uçuş, tüm zamanların rekorunu kırarken, 9 Ağustos 2025’te ise toplamda 6 bin 330 uçuş ile günlük en yüksek trafik sayısına ulaşıldı. Rekor gününde, her 13,6 saniyede bir uçuş gerçekleştiği belirtildi. Bu yıl içinde 7 kez transit uçuş rekoru ve 5 kez toplam trafik rekoru yenilenerek, Türkiye’nin gökyüzündeki konumu güçlendirildi.