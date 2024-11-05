Türk Hava Yolları (THYAO) Hisse Fiyatı hedefi

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ VERİLER

Türk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 4 Kasım 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde duyurdu. Şirket, 1 Ocak 2024 ile 30 Eylül 2024 tarihleri arasında toplam 88.866.000.000 TL kâr elde etti. 2023 yılı başından Eylül ayına kadar olan süreçte ise 69.503.000.000 TL kâr açıklanmıştı. Bu veriler ışığında Türk Hava Yolları’nın net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre %28 oranında artış göstermiş oldu. Ayrıca, şirket çeyreklik bazda 51.540.000.000 TL net kâr duyurdu.

ARAŞTIRMA VE HEDEF FİYATLAR

Açıklanan bilanço sonrası, beş farklı aracı kurum, Türk Hava Yolları hissesi için hedef fiyat belirledi. Araştırmalar ve analizler doğrultusunda belirlenen hedef fiyatlar, yatırımcıların karar süreçlerini etkileyebilecek önemli bilgiler sunuyor. Bu durum, yatırımcıların hangi stratejilerle ilerleyeceği konusunda katkı sağlıyor. Detaylar, finans dünyasında ilgiyle takip ediliyor.