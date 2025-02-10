Türk İş İnsanı Asil Nadir Vefat Etti

KIBRISLI TÜRK İŞ İNSANI ASİL NADİR HAYATINI KAYBETTİ

Kıbrıslı Türk iş insanı Asil Nadir, bir süredir tedavi gördüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’daki özel hastanede akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 83 yaşındaki Asil Nadir’in ölüm haberi, eşi Nur Nadir tarafından sosyal medya üzerinden duyuruldu.

KKTC BAŞBAKANI ÜNAL ÜSTEL’DEN TAZİYE MESAJI

Asil Nadir’in vefatı üzerine KKTC Başbakanı Ünal Üstel, taziye mesajı yayımladı. Üstel, mesajında “Asil Nadir’in vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içindeyim. İş dünyasında vizyonu, girişimciliği ve cesaretiyle büyük başarılara imza atan Asil Nadir, sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da önemli bir iz bırakmış, çalışkanlığı ve azmiyle birçok insana ilham vermiş değerli bir iş insanıydı. Kendi sınırlarını aşarak dünya çapında başarılar elde eden ve ekonomi, basın, medya, eğitim gibi birçok alanda katkılar sunan Asil Nadir, üretime, istihdama ve toplumsal gelişime verdiği destekle hatırlanacaktır. İş dünyasındaki liderliği ve yarattığı değerler, gelecek nesillere ilham olmaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anıyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ASİL NADİR’İN HAYATI VE KARIYERİ

Asil Nadir, 1 Mayıs 1941’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Lefke şehrinde doğdu. 1960’lı yılların başında ailesiyle birlikte İngiltere’ye taşınarak tekstil sektörüne giriş yaptı. Bir dönem İngiltere’nin Polly Peck şirketinin hisselerini satın alan Nadir, bu şirket üzerinden gıda, elektronik ve hizmet alanlarında faaliyet gösterdi. Türkiye’de elektronik ve medya alanlarında yatırımları bulunan Asil Nadir, Günaydın ve Güneş gazetelerini de bir dönem satın aldı. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en yüksek tirajlı gazetesi olan Kıbrıs Gazetesi’ni kurdu. (DHA)