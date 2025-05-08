Turk İsim NATO’ya Atandı

MSB BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ KONUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, önemli açıklamalarda bulundu. Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarları etkin bir şekilde korumaya, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE VE SON GELİŞMELER

Aktürk, TSK’nın terör örgütüne karşı yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ve bekaya yönelik tehditlere karşı geri adım atılmadığını vurguladı. “Devam eden operasyon, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve hayat malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.” dedi. Ayrıca, 3 Mayıs’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen için rahmet diledi ve kederli ailesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı sundu. Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleri başta olmak üzere tüm anneleri kutladı.

HUDUTLARDAKİ OPERASYONLAR

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 kişinin yakalandığını ve 1893 şahsın engellendiğini belirtti. “1 Ocak’tan itibaren sınırlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı ise 29 bin 657 oldu.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Suriye harekat alanlarında 8 Ocak’tan bu yana gerçekleştirilen tünel imha faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 96 kilometre ve Menbiç bölgesinde ise 104 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini aktardı.