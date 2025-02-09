More
Gündem

Türk Kadına Almanya’da Bıçaklı Saldırı

turk-kadina-almanya-da-bicakli-saldiri

ALMANYA’DA SALDIRI YAŞANDI

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde kentinde, Türk vatandaşı Gülay Oğuz’a saldırı gerçekleştirildi. Oğuz, akşam saat 19.45 sıralarında pizza aldıktan sonra evine dönerken, oturduğu apartmanın önünde kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

POLİS GENCİ YARDIM İSTİYOR

Duisburg polisinin yaptığı açıklamaya göre, 52 yaşındaki Oğuz, çevredeki insanlar tarafından ölü olarak bulundu. Polisi, saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışmaları yapılıyor. Ekipler, çevre sakinlerinden saldırganın tespiti için yardım talep ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Etna Yanardağı’nda Lav Akıntısı Oluştu

İtalya'nın Etna Yanardağı'ndaki lav akıntısı endişe yarattı. Kıta Avrupa’nın en yüksek aktif volkanındaki son kül püskürtme olayları dikkat çekti.
Gündem

Mehmet Aslantuğ Yeni Aşka Yelken Açtı

Mehmet Aslantuğ, 2023 Mayıs ayında sona eren 27 yıllık evliliğinin ardından yeni bir ilişkiye adım attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.