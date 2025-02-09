Türk Kadına Almanya’da Bıçaklı Saldırı

ALMANYA’DA SALDIRI YAŞANDI

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Voerde kentinde, Türk vatandaşı Gülay Oğuz’a saldırı gerçekleştirildi. Oğuz, akşam saat 19.45 sıralarında pizza aldıktan sonra evine dönerken, oturduğu apartmanın önünde kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından bıçaklandı.

POLİS GENCİ YARDIM İSTİYOR

Duisburg polisinin yaptığı açıklamaya göre, 52 yaşındaki Oğuz, çevredeki insanlar tarafından ölü olarak bulundu. Polisi, saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama çalışmaları yapılıyor. Ekipler, çevre sakinlerinden saldırganın tespiti için yardım talep ediyor.