Türk Malı Salamura Yaprakları Yasaklandı

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN PESTİSİT BULGULARI

Almanya’da satılan Türk malı salamura yaprakları üzerinde yapılan incelemelerde sağlığı tehdit eden düzeyde pestisit tespit ediliyor. BLG Kardeşler GmbH tarafından ithal edilen “Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter” adlı salamura asma yaprağı ürünü, market raflarından kaldırılıyor. Alman gıda güvenliği yetkilileri, 400 gramlık salamura yaprak ürününde yasal sınırları aşan tarım ilacı kalıntısına rastladıklarını bildiriyor. Bu durumun, özellikle uzun süreli ya da yüksek miktarda tüketim durumunda sindirim, sinir ve bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulanıyor.

ÜRÜN İADESİ TALEP EDİLİYOR

Firma tarafından yapılan açıklamada ürünlerin satıştan çekildiği belirtiliyor, ancak satışın gerçekleştiği mağaza isimleri veya resmi iade süreci hakkında bilgi verilmedi. Tüketicilere, bu ürünü tüketmemeleri konusunda uyarı yapılıyor ve satın alınan noktalar ile ürünün iade edilmesi isteniyor. Geri çağrılan ürün bilgileri ise şöyle: Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter, ambalaj: 400 gram, parti numarası: LS0201/25, son kullanma tarihi: 01.2027, dağıtıcı firma: BLG Kardeşler GmbH, Almanya.