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Türk Milli Takımı Dünya Kupası Fikstürü

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2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ BELİRLENDİ

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maç programı açıklandı. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

İLK MAÇ GÜRCİSTAN’A KARŞI

Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda 4 Eylül 2025’te Gürcistan ile deplasmanda yapacağı ilk maçla başlayacak. ‘Bizim Çocuklar’, Almanya’da gerçekleştirilen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grubundaki ilk karşılaşmasında Gürcistan ile oynamış ve bu maçı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 kazanmıştı. Aşağıda Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maç programı yer alıyor:

4 Eylül: Gürcistan – Türkiye
7 Eylül: Türkiye – İspanya
11 Ekim: Bulgaristan – Türkiye
14 Ekim: Türkiye – Gürcistan
15 Kasım: Türkiye – Bulgaristan
18 Kasım: İspanya – Türkiye

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