Türk Milli Takımı Dünya Kupası Fikstürü

2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ BELİRLENDİ

A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maç programı açıklandı. Ay-yıldızlı ekip, E Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

İLK MAÇ GÜRCİSTAN’A KARŞI

Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda 4 Eylül 2025’te Gürcistan ile deplasmanda yapacağı ilk maçla başlayacak. ‘Bizim Çocuklar’, Almanya’da gerçekleştirilen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda grubundaki ilk karşılaşmasında Gürcistan ile oynamış ve bu maçı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 kazanmıştı. Aşağıda Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri’ndeki maç programı yer alıyor:

4 Eylül: Gürcistan – Türkiye

7 Eylül: Türkiye – İspanya

11 Ekim: Bulgaristan – Türkiye

14 Ekim: Türkiye – Gürcistan

15 Kasım: Türkiye – Bulgaristan

18 Kasım: İspanya – Türkiye