“Türk Müttefiklerle Koordinasyon ve İletişim”

PENTAGON’DAN TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, düzenlenen günlük basın toplantısında gelen soruları yanıtladı. Anadolu Ajansı muhabirinin, Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından Türk Hava Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik operasyonlarına dair iki ülkenin savunma bakanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin sorusuna Ryder, ABD’nin “Türkiye’nin son terör saldırısıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini tekrar kabul ettiğini” ifade etti.

TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK ENDİŞELERİNE DESTEK VURGUSU

Ryder, ABD’nin PKK’yı bir terör örgütü olarak gördüğünü yineleyerek, “Bence burada öne çıkan başlık, iki liderin özellikle iki değerli NATO müttefiki ve ortağı olmaları nedeniyle birbirlerini desteklemek için açık bir iletişim hattını sürdürmeye kararlı olmalarıdır.” dedi. Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri ile ilgili yapılması gereken işlemler hakkında iletişim kanallarının açık olduğunu belirtirken, “İki Bakan da bu konuda kararlı kalmaya devam ediyor. Türk müttefiklerimizle iyi bir koordinasyonumuz, iyi bir iletişimimiz var ve bunu bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz.” bilgisini verdi.

SAVUNMA BAKANLIKLARINDAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önceki gün ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bu görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.