Türk Otomobil Satışları Artış Gösterdi

SATIŞLARDA GÖRÜLEN ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde otomobil satışları dikkate değer bir artış gösterdi. 2025 yılı ocak-ağustos döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, bir önceki yıla oranla yüzde 7,24 artarak 817 bin 345 adede ulaştı.

EN ÇOK SATILAN MARKALARIN LİSTESİ

Bu dönem içerisinde otomobil satışları, yüzde 8,05’lik bir artışla 654 bin 413 adete yükselirken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 artarak 162 bin 932 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yılın ilk sekiz ayında en çok satış yapan otomobil markaları şu şekilde sıralandı:

RENAULT – 74.139

VOLKSWAGEN – 47.645

TOYOTA – 47.264

FIAT – 46.424

HYUNDAI – 40.907

PEUGEOT – 37.475

BYD – 31.884

OPEL – 28.770

SKODA – 26.455

CITROEN – 26.183