Türk Salamura Yaprakları Satıştan Çekildi

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN PESTİSİT TESPİTİ

Almanya’da satılan Türk menşeli salamura yapraklarında yapılan testler, sağlığı tehdit eden düzeyde pestisit varlığını ortaya çıkardı. BLG Kardeşler GmbH tarafından ithal edilen “Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter” adlı salamura asma yaprağı ürünü, market raflarından kaldırılacak. Alman gıda güvenliği otoriteleri, 400 gramlık salamura yaprak ürününde yasal sınırların üzerinde tarım ilacı kalıntısına ulaşıldığını açıkladı. Uzun vadeli veya yüksek miktarda tüketim durumunda, bu durumun sindirim, sinir ve bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı.

ÜRÜN İADESİ GEREKİYOR

İlgili firmadan yapılan açıklamaya göre, ürünlerin satıştan çekildiği ifade edildi. Ancak, ürünün satıldığı mağazaların isimleri ve resmi iade sürecine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Tüketicilere, bu ürünü tüketmeme konusunda uyarı yapıldı ve satın aldıkları yerlerden ürünlerini iade etmeleri gerektiği belirtildi. Geri çağrılan ürün bilgileri ise şöyle:

– Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter

– Ambalaj: 400 gram

– Parti numarası: LS0201/25

– Son kullanma tarihi: 01.2027

– Dağıtıcı firma: BLG Kardeşler GmbH, Almanya