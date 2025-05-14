Türk Savaş Gemileri Ve İHA’lar Malezya’da Sergilenecek

STM, ASYA PADEF KAMPANYASINA HAZIRLANIYOR

Türk savunma sanayiinin öncü şirketlerinden STM, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği askeri deniz platformları ile taktik mini İHA sistemlerini, Malezya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda (LIMA 2025) dünya kamuoyuna tanıtacak. 20-24 Mayıs tarihleri arasında Langkawi Adası’nda gerçekleştirilecek bu fuar, Asya Pasifik bölgesinin en büyük savunma etkinlikleri arasında yer alıyor. STM, bu prestijli organizasyonda Güney Asya ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke ile ürün ve kabiliyetlerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

DENİZ PROJELERİNİN TANITIMI YAPILACAK

Yüksek teknolojili çözümleriyle Türk Deniz Kuvvetleri’nin yanı sıra Pakistan, Ukrayna, Portekiz ve Malezya gibi ülkelerin donanmalarına su üstü ve su altı platformları sunan STM, fuarda altı farklı deniz projesinin maketini sergileyecek. Ziyaretçilerin ilgisine sunulacak platformlar arasında, Türkiye’nin bu bölgeye yaptığı ilk ve tek korvet ihracatı olan Malezya Korveti (LMS Batch-2), milli fırkateyn projesi İstif sınıfı (TCG İstanbul), Portekiz için inşa edilen denizde ikmal tankeri, STM MPAC hücumbot, STM500 denizaltısı ve ilk kez tanıtılacak çok amaçlı yeni savaş gemisi tasarımının da yer alması bekleniyor. Ayrıca, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen ve STM’nin ana alt yüklenici olarak kritik görev üstlendiği TCG Büyükada korveti (F-512), fuar boyunca Malezya’ya gidecek.

İHA ÇÖZÜMLERİ DE FUARDA YER ALACAK

STM, sadece deniz platformları ile değil, taktik mini İHA alanındaki yenilikçi çözümleriyle de fuarda dikkat çekecek. Türkiye’nin ilk milli vurucu İHA’sı olan ve şu ana kadar üç kıtada 10’dan fazla ülkeye ihraç edilen KARGU, hem anti-personel hem de zırh delici mühimmat başlıklarıyla sergilenecek. Diğer yandan, gözetleme görevlerinde kullanılan TOGAN ve hedefe hassas mühimmat bırakabilen BOYGA İHA sistemleri de fuarda ziyaretçilerle buluşacak.

STM GENEL MÜDÜRÜ’NDEN AÇIKLAMALAR

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Malezya ile savunma ve güvenlik alanında uzun soluklu ve stratejik iş birlikleri bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin Asya Pasifik’e yaptığı ilk korvet ihracatına imza attıkları LMS Batch-2 projesinde üç geminin tasarım ve inşasını başarıyla sürdürdüklerini ekledi. Güleryüz, açıklamasında, “Yalnızca Türk donanması için değil, Portekiz’den Ukrayna’ya, Malezya’dan Pakistan’a kadar pek çok ülkenin deniz kuvvetlerine güvenilir bir çözüm ortağı olarak katkı sunuyoruz. Savunma sanayiinde yenilikçi ve esnek çözümler üretme vizyonumuz doğrultusunda, LIMA 2025’te ses getirecek çok amaçlı yeni savaş gemisi tasarımımızı da ilk kez tanıtacağız. Bölgedeki iş birliği fırsatlarını artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji gücünü uluslararası platformlara taşımayı sürdüreceğiz,” ifadelerine yer verdi.