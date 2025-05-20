Türk Şirketi Çelebi, Hindistan’a Dava Açtı

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATILDI

Hindistan’da dokuz havalimanında yer hizmetleri sunan Türk şirketi Çelebi, güvenlik izninin iptal edilmesi nedeniyle Hint hükümeti aleyhine hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu. Şirketin güvenlik izni 2022 yılı Kasım ayında beş yıllık bir süre için yenilendi. Bu süreçte, Çelebi’nin Hindistan’daki 3.791 çalışanı bireysel güvenlik taramalarından geçerek gerekli izinleri aldı. Ancak, Hindistan ile Pakistan arasındaki jeopolitik gerginlikler ve Türkiye’ye yönelik olumsuz kamuoyu oluşması sonucunda, Çelebi’nin çalışma izinleri iptal edildi.

ULUSAL GÜVENLİK MATERİ

Financial Times’ın haberine göre, Hindistan hükümeti bu kararı “ulusal güvenlik” gerekçesiyle aldığını ifade ediyor. Ancak Çelebi, bunun siyasi bir karar olduğunu savunarak, kendilerinin Türk hükümetiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını belirtiyor. Şirket yüzde 65 oranında küresel yatırımcılar tarafından sahip olunan bağımsız bir kuruluş olarak, Ankara’nın dış politika kararlarının kendilerine yansıtılmaması gerektiğini vurguluyor.

EMSAL KARAR BEKLENİYOR

Dava süreci devam ederken, jeopolitik gerginlikler dolayısıyla özel sektör sözleşmelerinin korunması açısından önemli bir emsal karar verilmesi bekleniyor. Mahkemenin, uluslararası sözleşme hukukuna bağlı kalıp kalmayacağı yoksa Hindistan’daki siyasi atmosfer ve kamuoyu baskısının mı etkili olacağı merak ediliyor. Özellikle Hint televizyonları ve sosyal medya, kamuoyu oluşumunda belirleyici bir rol oynuyor.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Çelebi Havacılık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Hindistan’daki tüm operasyonlarımızı yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütmekteyiz. Ulusal güvenlik gerekçesiyle alınan kararın ardından Hindistan’daki yetkili kurumlarla yakın iş birliği içinde süreci takip ediyoruz. Küresel bir şirket olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde hem yerel mevzuata hem de uluslararası standartlara tam uyumla hareket ediyoruz.”