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Spor

“Türk Takımları Avrupa Kupasında Tribünleri Salladı”

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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Basketbol Avrupa kupalarında, dün 7 temsilcimiz mücadele etti. BKT EuroCup’ta Bahçeşehir Koleji, sahasında Trefl Sopot’u 79-67 yenerek 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Bu sonuçla Bahçeşehir, grup liderliğini koruyor. Takımın yıldız oyuncusu Jaleen Smith, 22 sayı ile dikkat çekti.

MAÇ SONUÇLARI

Bahçeşehir Koleji’nin galibiyetinin ardından diğer takımlarımızın maç sonuçlarını da takip etmek gerekiyor. Ekibimizin elde ettiği başarılar, Türk basketbolunun Avrupa’daki gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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