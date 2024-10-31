Türk Telekom’dan Aboneler İçin Ücretsiz Fırsat

YÜKSEK HIZLI İNTERNET FIRSATI

Türk Telekom, numarasını taşıyan abonelerine yüksek hızlı ve güvenli internet deneyimini Gel Tanışalım Tarifeleri ile sunuyor. Bu tarifeler sayesinde Türk Telekom lular, taahhütleri çerçevesinde ilk iki faturayı ödemeden, bu süre zarfında cayma bedeli olmadan taahhütlerini sonlandırma fırsatına sahip oluyor. ‘Herkes için erişilebilir iletişim’ anlayışı ve ‘insan odaklı’ yaklaşımıyla müşteri beklentilerine uygun çözümler geliştiren Türk Telekom, fiber teknolojisinin gücünü mobil platforma taşıyarak Fiber Mobilite çağını başlattı.

FİBER MOBİLİTE İLE TANIMADIĞINIZ HIZ

Türkiye’deki LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 52’sini fiber ile bağlayan Türk Telekom, mobil hizmetlerini daha da ileriye taşıyor. Gel Tanışalım Tarifeleri aracılığıyla numarasını Türk Telekom’a taşıyan yeni müşterilerine, Türk Telekom kalitesini ilk iki fatura dönemi boyunca ücretsiz ve cayma bedelsiz olarak deneyimleme imkanı sunuluyor. Müşteriler bu tarifelerle hem Fiber Mobilite ile tanışıyor hem de Türk Telekom’un sunduğu yüksek hizmet kalitesini yaşama fırsatı yakalıyor.

YENİ MÜŞTERİLER İÇİN ÖZEL FIRSATLAR

Gel Tanışalım Tarifeleri, deneyim odaklı bir yaklaşım getiriyor. Numalarını Türk Telekom’a taşıyan aboneler, seçtikleri tarifeyle birlikte 12 ay süren taahhüt sürelerinin ilk iki faturasında ücret ödemiyor ve bu dönem içerisinde cayma bedeli olmadan taahhütlerini sonlandırabiliyor. Bu avantajlarla birlikte Türk Telekom’un sunduğu aşımsız özellikleriyle, ilk iki faturası ücretsiz olan kullanıcılar, sonraki 10 ay boyunca sabit bir ücret ödeyerek hizmet almaya devam ediyor. Tarifeler, her yöne 1000 dakika ve 250 SMS hakkı sunarken, 5GB’dan 15GB’a kadar internet seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.