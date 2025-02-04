Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav İle Buluşuyor

İKİ TAKIM KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu’nun 18. ve son haftasında Çarşamba günü deplasmanda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşıyor. Mücadele, Bulgaristan’ın Samokov kentinde yer alan spor salonunda gerçekleşecek ve Türkiye saati ile 21.30’da başlayacak.

GRUPTAKİ KONUMLARI

Başkent ekibi, bu organizasyonda 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan İsrail temsilcisi ise averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Bu kritik maç, iki takım için de büyük önem taşıyor.