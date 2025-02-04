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Spor

Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav İle Buluşuyor

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İKİ TAKIM KARŞI KARŞIYA GELİYOR

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu’nun 18. ve son haftasında Çarşamba günü deplasmanda Hapoel Bank Yahav ile karşılaşıyor. Mücadele, Bulgaristan’ın Samokov kentinde yer alan spor salonunda gerçekleşecek ve Türkiye saati ile 21.30’da başlayacak.

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Başkent ekibi, bu organizasyonda 10 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan İsrail temsilcisi ise averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Bu kritik maç, iki takım için de büyük önem taşıyor.

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