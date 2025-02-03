Türk Telekom Mali Rapor Tarihi Duyurusu

FINANSAL RAPOR AÇIKLAMASI

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM), kamuya önemli bir bilgi sundu. Şirket, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal raporlarının 10.03.2025 tarihinde açıklanmasını planlıyor. Bu mali verilerin zamanında paylaşılması, yatırımcılar ve piyasa aktörleri için büyük önem taşıyor.

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN

Finansal raporların kamuya açıklanacağı tarih, yatırımcıların ve analistlerin, Türk Telekom’un mali performansını değerlendirmesi açısından kritik bir gün olarak öne çıkıyor.