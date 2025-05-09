Türk Turistler Yunanistan’a Gitti: 1,5 Milyon

TÜRK-YUNAN TURİZM SİSTEMİ VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiğini, buna karşılık yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının Yunanistan’a seyahat ettiğini bildirdi. İTO’da gerçekleştirilen Türk-Yunan İş Forumu’nda konuşan Avdagiç, iki ülke arasında yalnızca tarihi ve kültürel bağların değil, ekonomik ilişkilerin de geliştiğine vurgu yaptı. Avdagiç, “Yunanistan, Türkiye’nin ihracatında 14. sırada yer alıyor. Bu bağlamda ticaret hacmimiz 6 milyar dolar seviyesinde. Özellikle turizmde ortak girişimler ve vize kolaylıkları sayesinde Türk turist sayısı ciddi oranda arttı.” dedi.

TİCARET VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI

Avdagiç, Türkiye ile Yunanistan arasında kurumsal işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirtti. Sağlık, çevre, kültür, turizm ve ekonomi gibi alanlarda derinleştirilebilecek önemli fırsatların olduğuna dikkati çekti. Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında köprü konumunda bulunduğunu, Yunanistan’ın ise bu köprünün Avrupa’ya açılan stratejik bir geçidi olduğunu ifade etti.

Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou da forumda Türkiye’nin bölgedeki en önemli güçlerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Ekonomilerimizin rekabetten çok, işbirliği ile daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz.” dedi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesi için işbirliklerinin artırılması gerektiği vurgulandı.