Türk Turistler Yunanistan’a Gitti

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİST SAYILARI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında 710 bin Yunan vatandaşının Türkiye’yi ziyaret ettiğini, aynı zamanda yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının Yunanistan’a seyahat ettiğini duyurdu. İTO’da yapılan Türk-Yunan İş Forumu’nda konuşan Avdagiç, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de önemli ölçüde geliştiğine vurgu yaptı.

TİCARET HACMİ VE TURİZM FIRSATLARI

Avdagiç, “Yunanistan, Türkiye’nin ihracatında 14. sırada yer alıyor. Bu bağlamda ticaret hacmimiz 6 milyar dolar seviyesinde. Özellikle turizmde ortak girişimler ve vize kolaylıkları sayesinde Türk turist sayısı ciddi oranda arttı.” şeklinde ifadelerde bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasında kurumsal işbirliklerinin artırılması gerektiğini belirten Avdagiç, sağlık, çevre, kültür, turizm ve ekonomi gibi alanlarda derinleştirilebilecek pek çok önemli fırsat bulunduğunu da sözlerine ekledi.

STRATEJİK KÖPRÜ OLARAK TÜRKİYE VE YUNANİSTAN

Ayrıca Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olduğunu, Yunanistan’ın ise bu köprünün Avrupa’ya açılan stratejik bir geçidi olduğunu vurguladı. Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou da forumda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bölgedeki en önemli güçlerden biri olduğuna dikkat çekerek, “Ekonomilerimizin rekabetten çok, iş birliği ile daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz.” dedi.