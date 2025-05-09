Türk Turistler Yunanistan’ı Tercih Ediyor

YUNAN VATANDAŞLARININ TÜRKİYE ZİYARETİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2024 yılında Türkiye’ye gelen Yunan vatandaşlarının sayısının 710 bin olduğunu; buna karşın yaklaşık 1,5 milyon Türk vatandaşının Yunanistan’a seyahat ettiğini aktardı. İTO’da düzenlenen Türk-Yunan İş Forumu’nda konuşan Avdagiç, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de gelişmekte olduğunu belirtti.

TİCARET HACMİ VE TURİZM

Avdagiç, “Yunanistan, Türkiye’nin ihracatında 14. sırada yer alıyor. Bu bağlamda ticaret hacmimiz 6 milyar dolar seviyesinde. Özellikle turizmde ortak girişimler ve vize kolaylıkları sayesinde Türk turist sayısı ciddi oranda arttı.” ifadelerini kullandı. Türkiye ile Yunanistan arasında kurumsal iş birliklerinin artırılması gerektiğine dikkat çeken Avdagiç, sağlık, çevre, kültür, turizm ve ekonomi gibi alanlarda önemli fırsatlar bulunduğunu vurguladı.

KÖPRÜ KONUMU VE STRATEJİK GEÇİT

Avdagiç, Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasında bir köprü konumunda olduğunu, Yunanistan’ın da bu köprünün Avrupa’ya açılan stratejik bir geçidi olduğuna değindi. Atina Ticaret ve Sanayi Odası Birinci Başkan Yardımcısı Sophia Kounenaki Efraimoglou da forumda yaptığı açıklamada Türkiye’nin bölgedeki en önemli güçlerden biri olduğunu belirtti. Efraimoglou, “Ekonomilerimizin rekabetten çok, iş birliği ile daha hızlı büyüyeceğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.