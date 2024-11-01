“Turkcell’den Uluslararası İletişim İş Birlikleri”

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Turkcell, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında uluslararası iş birliklerine imza atmaya hızla devam ediyor. Turkcell ve Huawei, 5.5G, DWDM gibi yenilikçi ağ teknolojilerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ uygulamaları için stratejik iş birliği protokolleri imzaladı. İki şirket arasındaki bu anlaşmalarla akıllı ağ analizi, operasyon, yapay zekâ yazılımları, bulut teknolojileri ve dijital dönüşüm konularındaki mevcut iş birliklerinin derinleştirilmesi ve bireyler ile sektörler için dijitalleşme alanında yeni fırsatların ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Türkiye’nin teknoloji alanındaki lider kuruluşu Turkcell, Huawei ile gerçekleştirdiği iş birliğini güçlendirmek için bir dizi iş birliği protokolüne imza attı. Shenzhen’de yapılan protokoller ile iki şirketin 5G’nin gelişmiş versiyonu olan 5.5G, DWDM teknolojisi, yapay zekâ ve bulut çözümleri üzerinde ortak olarak yenilikçi projeler geliştirmesi hedefleniyor.

YERLİ ÜRETİCİLERİN ROLÜ ARTARAK DEVAM EDECEK

Gerçekleştirilecek olan ortak çalışmalar sayesinde geliştirilecek ürün ve servis projelerine yerli üreticilerin de dahil edilerek yenilikçi çözümler üretilmesine olanak sağlanacak. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Turkcell 30 yıldır mobil iletişim alanında sürdürdüğü liderliğini farklı alanlara taşıdı. Yeni nesil iletişim teknolojileriyle üstün hizmetler sunan uçtan uca hizmet sağlayıcısı olmamızın yanı sıra Türkiye’nin öncü teknoloji şirketiyiz. Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik ederken, en son teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak ve Türkiye’nin bu yeni nesil teknolojilerde söz sahibi olmasını sağlamak temeli önceliklerimiz arasında yer alıyor. 5G-Advanced, veri merkezi, yapay zekâ, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi ana teknolojilerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzere, Huawei gibi önemli iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLAMAK

Huawei Mobil Operatörlerden Sorumlu Satış Birimi Başkanı James Chen, gerçekleştirilen iş birliği hakkında, “Huawei ve Turkcell, ortak teknolojik inovasyonlarda başarılı bir geçmişe sahip. 5G-Advanced ve yapay zekâ, geleceğin dijital dönüşümünde rol oynayacak kilit teknolojiler arasında yer alıyor. Turkcell ile stratejik iş ortağı olarak çalışmayı sürdürerek, Türkiye’deki dijitalleşme sürecine katkı sağlamaktan ve Turkcell’in başarısına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu. Anlaşma sayesinde Turkcell ve Huawei, Türkiye’de küresel bir 5G-A dönüşüm modeli oluşturarak, yeni teknolojilerin ve uygulamaların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlayacak.

UYDU TEKNOLOJİLERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Turkcell, uydu teknolojileri alanında Çin’in önde gelen girişimlerinden Spacesail ile de ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacıyla bir iyi niyet protokolü imzaladı. Bu anlaşma kapsamında iki şirket, mobil kapsamanın yetersiz olduğu karasal alanlar ve deniz aşırı bölgelerde uydu üzerinden ağ hizmeti sağlanması üzerine denemeler yapacak. Turkcell, bu iş birliği ile yakın yörünge uyduları üzerinden cep telefonları ile doğrudan iletişim kurabilme hedefi doğrultusunda uluslararası iş birliği çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Daha önce, ABD merkezli yakın yörünge uydu iletişimi şirketi Lynk ile uydu üzerinden doğrudan telefonlara SMS, ses ve veri hizmetlerini test etmek için iş birliği anlaşması imzalamıştı.