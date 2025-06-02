Türkiye, Barışta Örnek Oluyor

BARIŞ DİPLOMASİSİ SÜRECEK

Türkiye, barış diplomasisi alanında dünyaya örnek oluyor. 3 yılı aşkındır devam eden savaşı sona erdirmek için harekete geçen Türkiye, iki ülkeyi aynı yıl içinde 3 kez bir araya getirmeyi başardı. Görüşmelerin üçüncüsü, İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında yapılan görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Toplantının ardından Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, görüşmeyle ilgili detay vermezken, “Olumsuz sonuçlanmadı” açıklamasında bulundu.

ESİR TAKASI VE GÖRÜŞMELER

Görüşme hakkında ateşkese dair bilgi verilmezken, Ukrayna Lideri Vladimir Zelensky, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kaçırılan Ukraynalı çocukların listesinin kendilerine ulaştığını belirtti. Zelensky, “Heyetler, Türkiye aracılığıyla çeşitli belgeleri birbirine ulaştırdı. Esirlerin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz.” dedi. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ise, esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını doğruladı ve, “İlk nokta ateşkes. İkincisi, insanlarımızın, mahkumların, kaçırılan çocukların serbest bırakılması. Biz sadece takas konusunda anlaştık. Diğer ayrıntıları daha sonra vereceğiz.” ifadesinde bulundu.

RUSYA’DAN AÇIKLAMALAR

Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, mutabakatı doğrulayarak, “En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Yaralı ve ağır yaralı askerlerin tamamı takas edilecek.” dedi. Medinsky, Ukrayna’ya gelecek hafta 6 bin dondurulmuş asker cesedi teslim edeceklerini de açıkladı. Ayrıca, Ukrayna tarafının kendilerine 339 isimi içeren bir esir listesi sunduklarını duyurdu.

YENİ TOPLANTILAR ÖNERİLİYOR

Umerov, İstanbul’daki görüşmelerin ardından Ukrayna’nın 20-30 Haziran tarihlerinde Rusya ile yeni bir toplantı yapılmasını önerdiğini belirtti. Ukrayna, Rusya’nın koşulsuz ateşkes teklifini tekrar reddettiğini ifade ederek, sonraki toplantının liderler arasında gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER VE SONUÇLARI

Daha önce 16 Mayıs 2025’te İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan görüşmelerde taraflar 1000’e 1000 esir takası konusunda anlaşmıştı. Bu takas, 23-25 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı ve her iki taraf 1000’er savaş esirini karşılıklı olarak serbest bıraktı. Umerov, bu takası “büyük bir başarı” olarak tanımlarken, Zelenskiy de Türkiye’ye sürecin barışa yönelik önemli bir adım olmasından dolayı teşekkür etti.

ALACAKARŞILIK ANLAŞMAZLIK DEVAM EDİYOR

Görüşmelerde ateşkes tartışmaları devam etse de taraflar arasındaki koşullar üzerinde anlaşmazlık sürüyor. Ukrayna koşulsuz bir ateşkes talep ederken, Rusya uzun vadeli bir barış anlaşmasına odaklandığını savunuyor. Rus heyeti, Ukrayna’nın bazı taleplerini “kabul edilemez” bulurken, Ukrayna tarafı Moskova’nın yeni talepler öne sürerek süreci zorlaştırdığını iddia ediyor.