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Türkiye Cumhuriyeti 101. Yıl Kutlaması

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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KUTLAMALARI

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü, ülke genelinde çeşitli törenlerle coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde, devlet yetkilileri ile birlikte ilk olarak Anıtkabir’de gerçekleştirilen törene katılıyor.

ANITKABİR’DE KATILIM

Bu anlamlı kutlama, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Anıtkabir’deki törende saygı duruşuyla başlıyor. Törene katılanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını saygıyla anarak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguluyor.

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