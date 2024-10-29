Türkiye Cumhuriyeti 101. Yıl Kutlaması

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KUTLAMALARI
Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıl dönümü, ülke genelinde çeşitli törenlerle coşkuyla kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Ekim etkinlikleri çerçevesinde, devlet yetkilileri ile birlikte ilk olarak Anıtkabir’de gerçekleştirilen törene katılıyor.
ANITKABİR’DE KATILIM
Bu anlamlı kutlama, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Anıtkabir’deki törende saygı duruşuyla başlıyor. Törene katılanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısını saygıyla anarak, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguluyor.