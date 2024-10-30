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Gündem

“Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıldönümü”

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COŞKU DOLU KUTLAMALAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılının ilk yıldönümü, ülkenin dört bir yanında milyonların katıldığı büyük bir coşku ile kutlandı. Törende yaşlılar, gençler, çocuklar ve bebekler bir araya geldi. Ailelerin de dahil olduğu bu kutlamalar, Türkiye’yi ay-yıldızlı bayraklarla süsleyerek görsel bir şölen haline getirdi.

HERKES YERİNİ ALDI

Tören alanlarına gelen vatandaşlar, büyük bir heyecan ve gururla etkinliklere katıldı. Bu anlamlı günde Türkiye, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerine sahne oldu. Tüm kesimlerin katılım gösterdiği bu önemli etkinlik, Cumhuriyet’in geleceğine olan inancı pekiştirdi.

ÖNEMLİ

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“Bilişim Personeli Alımı Duyurusu Yapıldı!”

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alımını duyurdu. Başvurular 15 Kasım'a kadar yapılabilecek. Detaylar ve başvuru ekranı için bilgilere ulaşabilirsiniz.
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