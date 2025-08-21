Türkiye’de Bitki Reçetesi dönemine geçiliyor

YENİ UYGULAMA BİTKİ REÇETESİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaç kullanımı alanında yeni bir sürecin başlayacağını duyurdu. Yumaklı, “Bitki Reçetesi (B-REÇETE) uygulamasını başlatıyoruz. Üretici zirai ilacı artık istediği kadar alamayacak, her bitki için reçete yazılacak. Pestisitler, eczanelerden ilaç alınır gibi reçeteyle temin edilecek. Tarlanın ihtiyacı 10 birimse, 15 birimlik ilaç alınamayacak. Ürüne uygun ilaç, uygun dozda verilecek. Uygulamaya pilot bölgelerde başlayacağız, ardından tüm illerde hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu. Yumaklı, CNBC-e’de yer alan haber doğrultusunda, bu yeni uygulamanın tarımsal sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediğini belirtti.

DENETİMLER SÜRECEK

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, pestisit kullanımıyla ilgili denetimlerin devam ettiğini ifade etti. 27 Avrupa Birliği ülkesinde yılda 100 bin denetim yapılırken, Türkiye’nin de aynı şekilde yılda 100 bin denetim gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan, “Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz. B-REÇETE ile üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak. Ne kadar alanda hangi bitkiye uygulayacak, bunun önceden reçetesini yazacağız, üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Tıpkı eczanelerde ilaç alımında olduğu gibi. Eğer tarlanızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız” dedi.

PESTİSİTLERİN TEHLİKESİ

ABD ve Avrupa’da yapılan pek çok resmi araştırmada, yaygın bir pestisitin çocuklarda ciddi nörolojik riskler yarattığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Avrupa Birliği, 2020 yılında ilgili maddeyi yasakladı. Türkiye ise bu yasakla uyum sağlamak amacıyla Klorpirifos adlı böcek ilacı kullanımını durdurdu. 2021’de ise bu ilacın bir türevi olan Klorpirifos-metil’in kullanımı yasaklandı. Ancak, bu pestisitlerin kalıntılarına Türkiye’nin ihraç ettiği gıda ürünlerinde hala rastlanıyor ve bu sebeple ürünler geri gönderiliyor. Greenpeace tarafından yapılan bir çalışmada, örneklerin yüzde 61’inde birden fazla pestisit kalıntısı bulunduğu belirtiliyor.

ÇOCUKLARDAKİ RİSKLER

Araştırmalar, çocukların pestisitlere, yetişkinlere göre daha duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. Çocukların bağışıklık, sinir ve hormonal sistemlerinin gelişim aşamasında olmaları nedeniyle, pestisitlerin etkileri daha zararlı ve kalıcı olabiliyor. Bilimsel çalışmalar, kritik nörogelişimsel dönemde pestisitlere maruz kalmanın, nörogelişimsel bozukluklar da dahil olmak üzere birçok hastalığa yatkınlığı artırdığını göstermektedir.

KANSAER İLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ

Pestisitlerle kanser gelişimi arasında ilişki tespit edilen bazı kanser türleri ise şunlardır: Prostat, lösemi, Burkitt lenfoma, nöroblastom, Wilms tümörü, Hodgkin dışı lenfoma, yumurtalık, akciğer, mide, kolon, mesane ve rektum kanseri. Tarım Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de pestisit kullanımı 2013-2022 yılları arasında yaklaşık yüzde 40 artmıştır. Bu artış, yalnızca böcek ilaçlarını değil, aynı zamanda mantar ilaçları, herbisitler ve mahsulleri tarlada ve depoda korumak için kullanılan diğer kimyasalları da kapsamaktadır.