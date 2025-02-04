Türkiye’de Diri Fay Üzerindeki İller Açıklandı

DİREK FAY NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Diri fay ya da aktif fay, tarih boyunca deprem üretmiş olan ve gelecekte deprem üretme potansiyeline sahip faylar olarak tanımlanıyor. Farklı büyüklükteki kayma yüzeyleri fay olarak adlandırılıyor ve bu fayların deprem yapma kapasitesi tarihsel kayıtlarla ve jeolojik araştırmalarla netleştiriliyor.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlanan güncel fay hattı haritasında toplamda 485 diri fay belirlenmiştir. Bu faylar Türkiye’nin 45 il ve 110 ilçesini kapsıyor. Evinizin altından bir fay hattı geçip geçmediğini öğrenmek amacıyla AFAD ve MTA’nın online sistemlerini kullanabilirsiniz.

DİREK FAY HATTINA SAHİP İLLER

AFAD ve MTA’nın yayımladığı haritaya göre, Türkiye’de doğrudan diri fay hattı bulunan iller arasında Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat yer alıyor. Ayrıca, 110 ilçe de bu diri fay hattı üzerinde konumlanıyor.

Son dönemde Ege Denizi’nde meydana gelen depremler, vatandaşları evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenmeye yönlendirdi. Bu bilgiye AFAD ve MTA’nın sunduğu interaktif haritalar üzerinden erişilebiliyor. AFAD’ın Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması sayesinde hangi bölgelerin deprem risk taşıdığı görülebiliyor.

FAİ HATTI BULUNMAYAN ŞEHİRLER

Deprem açısından daha az risk taşıyan ve doğrudan fay hattı üzerinde bulunmayan şehirler ise Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak olarak belirleniyor. Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmamakla birlikte, yakın bölgelerdeki sismik hareketler dolaylı olarak hissedilebiliyor.

EVİNİZ DEPREME DAYANIKLI MI?

Deprem riski düşük olsa da, zemin yapısının da önemi göz ardı edilemez. Yaşadığınız binanın dayanıklılığı ve bulunduğunuz bölgenin zemin sağlamlığını tespit etmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. AFAD’ın e-Devlet üzerinden sunduğu “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile evinizin dayanıklılığı hakkında bilgi alabilir, belediyeler tarafından hazırlanan zemin etüt raporlarını gözden geçirebilir veya uzman inşaat mühendisleri ve jeologlardan destek alarak yapınızın depreme dayanıklılığını ölçtürebilirsiniz.

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREMLER

Ege Denizi’nde son 48 saat içerisinde 400’den fazla deprem kaydedildi. En büyüğü 4.8 olan bu sarsıntılar, Batı Anadolu Fay Zonu’nun aktifliğini artırdı ve bölgedeki yerleşim yerlerinde de hissedildi. AFAD, yaşanan bu depremler sonrası vatandaşları olası risklere karşı uyarmaktadır.

DEPREME HAZIRLIK YAPMA YOLLARI

Deprem, Türkiye’nin en büyük doğal afet risklerinden biri olarak varlığını sürdürmektedir. Önlem almak ve hazırlıklı olmak hayat kurtarabilir. Uzmanların önerdiği bazı tedbirler şunlardır: Deprem çantası hazırlamak; içinde su, gıda, ilk yardım malzemeleri ve önemli belgeler bulundurmak; bina dayanıklılığını kontrol ettirmek ve eski yapıların güçlendirilmesi gerektiğini bilmek; acil durum planı oluşturarak aile bireyleriyle buluşma noktalarını belirlemek; AFAD’ın uyarılarını takip ederek güncel deprem bilgilerini resmi kaynaklardan almak.