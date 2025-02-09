Türkiye’de Doğan İlk Fil 14 Yaşında

İZMİR FİLİ 14 YAŞINA GİRDİ

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda, Türkiye’de doğan ilk fil olan ve isim anketi sonucu belirlenen ‘İzmir’ için 14’üncü yaş günü etkinliği düzenlendi. Kutlama sırasında İzmir, meyveler ve bal kabağından yapılan pastayı büyük bir iştahla yedi. İzmir, Türkiye’nin tek fil ailesinin bir üyesi olarak bu özel günde ziyaretçilerle birlikte kutlama yaptı.

KATILIMCILARDAN HEYECANLI YORUMLAR

Etkinliğe katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Pınar Okyay, bugünün kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “İzmir’imiz, Türkiye’de doğan ilk Asya fili. Türkiye’de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz. İzmir bizim için çok önemli. Son derece uysal bir kız. Annesi ve kardeşleri ile aynı ortamda yaşıyor. Çok mutluyuz” dedi.

AYAK BAKIMI UYGULAMASI

Etkinlik süresince Veteriner Hekim Gözde Budak Taşçı, fil İzmir için ayak bakımı yaptı. Taşçı, “Haftanın 2 günü ayak bakımlarını özenle yapıyoruz. Filler çoğu hastalığı ayaklarından alır. Bu yüzden ayak bakımına ayrı özen gösteriyoruz” diye konuştu.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAK GÜZEL BİR GELENEKTİR

Doğal Yaşam Parkı’na gelen Yaren Büyükmumcu, İzmir’in doğduğu zaman yapılan isim anketine katıldığını söyledi. Büyükmumcu, “O zaman eski bir bilgisayarım vardı ve ben de oy vermiştim. ‘İzmir’ ismi de kendisine çok yakıştı. Bugün doğum günü olunca gelmek istedim. Bazı insanlara hayvanların doğum gününü kutlamak tuhaf gelebilir ancak bence çok güzel bir olay. Çünkü hatırlıyorum İzmir’in doğması büyük bir olaydı. Fillerin nesli tükenme tehlikesi altında. O nedenle İzmir’de böyle bir bebeğin dünyaya gelmesi, çok güzel bir olay. Kutlamaya değer buluyorum” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ BİR FİL DOĞUM GÜNÜNE KATILDIM

Ziyaretçilerden Yamaç İnak, “Üç köpeğim var ve her yıl onların doğum gününü kutluyorum ancak ilk kez bir filin doğum günü partisine katıldım. Çok güzel bir gün geçirdim” dedi. Etkinlikte, park çalışanları ‘İlk göz ağrımız İzmir, İyi ki doğdun’ yazılı bir pasta keserek bu anı kutladı. Türkiye’nin ilk fil ailesi olan, ‘Begümcan’, ‘Winner’ ve yavruları ‘İzmir’, ‘Deniz’ ve ‘Ege’ İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda hayatlarını sürdürüyor.