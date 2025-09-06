Gündem

Türkiye’de En Çok Satan Otomobiller Açıklandı!

turkiye-de-en-cok-satan-otomobiller-aciklandi

OTOMOBİL SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde en fazla satan otomobil markaları belirlendi. 2025 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçmiş yıla göre yüzde 7,24 oranında artarak 817 bin 345 adete ulaştı. Bu süreçte, otomobil satışları yüzde 8,05 artışla 654 bin 413’e, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932’ye çıktı.

EN ÇOK SATILAN MARKALAR

Verilere göre, yılın ilk sekiz ayında Türkiye’de en çok satılan otomobiller listesinin lideri değişiklik göstermedi. En fazla satış yapan otomobil markaları ise şu şekilde sıralandı: RENAULT – 74.139, VOLKSWAGEN – 47.645, TOYOTA – 47.264, FIAT – 46.424, HYUNDAI – 40.907, PEUGEOT – 37.475, BYD – 31.884, OPEL – 28.770, SKODA – 26.455, CITROEN – 26.183.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul Açıklandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan kongre süreci için iletişim faaliyetlerini yürüteceği resmi hesabını tanıttı.
Gündem

“İran’ı Diplomasiye Çağıran Bildiri Taraflıdır”

İran'ın Tokyo Büyükelçiliği, Japonya ve Avustralya'nın diplomasi çağrısını eleştirerek, sorunların sorumlusunun İsrail ve ABD olduğunu belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.