Türkiye’de En Çok Satan Otomobiller Açıklandı!

OTOMOBİL SATIŞLARINDAKİ ARTIŞ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde en fazla satan otomobil markaları belirlendi. 2025 yılı ocak-ağustos döneminde Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçmiş yıla göre yüzde 7,24 oranında artarak 817 bin 345 adete ulaştı. Bu süreçte, otomobil satışları yüzde 8,05 artışla 654 bin 413’e, hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932’ye çıktı.

EN ÇOK SATILAN MARKALAR

Verilere göre, yılın ilk sekiz ayında Türkiye’de en çok satılan otomobiller listesinin lideri değişiklik göstermedi. En fazla satış yapan otomobil markaları ise şu şekilde sıralandı: RENAULT – 74.139, VOLKSWAGEN – 47.645, TOYOTA – 47.264, FIAT – 46.424, HYUNDAI – 40.907, PEUGEOT – 37.475, BYD – 31.884, OPEL – 28.770, SKODA – 26.455, CITROEN – 26.183.