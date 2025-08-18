Türkiye’de En Yoksul Ve En Zengin Belli

HANEHALKLARININ SOSYOEKONOMİK SEVİYE DAĞILIMI

Türkiye’deki hanehalklarının yalnızca yüzde 1,1’i sosyoekonomik seviye grupları arasında en yüksek düzeyde yer alıyor. Sosyoekonomik seviye gruplarına göre belirlenen dağılımda, Türkiye’deki hanehalklarının yüzde 1,1’i en üst, yüzde 11’i üst, yüzde 16,4’ü üst altı, yüzde 19,7’si üst orta, yüzde 16,5’i alt orta, yüzde 18,6’sı alt ve yüzde 16,7’si en alt seviyede konumlanıyor. Bu veriler incelendiğinde, Ankara’daki hanehalklarının yüzde 2,5’i en üst, yüzde 16,5’i üst, yüzde 20’si üst altı, yüzde 17,5’i üst orta, yüzde 17,4’ü alt orta, yüzde 14’ü alt ve yüzde 12,2’si ise en alt seviyede bulunuyor.

İSTANBUL’DA YÜKSEK ORANLAR

İstanbul’daki hanehalklarının dağılımı göz önüne alındığında ise, yüzde 2,4’ü en üst, yüzde 16,4’ü üst, yüzde 19’u üst altı, yüzde 18,6’sı üst orta, yüzde 17,2’si alt orta, yüzde 13,8’i alt ve yüzde 12,6’sı en alt seviyede yer alıyor. İzmir’deki verilerde ise hanehalklarının yüzde 1,2’si en üst, yüzde 12,4’ü üst, yüzde 17,6’sı üst altı, yüzde 18,8’i üst orta, yüzde 17,8’i alt orta, yüzde 17,1’i alt seviyede, yüzde 15’i ise en alt seviyede yer almakta.

İSTANBUL, ÜST SEVİYE GRUBUNDA LİDER

En üst ve üst seviye gruplarında yer alan hanehalklarının yüzde 28,6’sının İstanbul’da bulunduğu bildiriliyor. Bu grupta iller arasındaki dağılıma bakıldığında, İstanbul’u yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya takip ediyor.

ÇANKAYA, EN ÜST SEVİYE YOĞUNLUĞU GÖSTERİYOR

Hanehalklarının en üst ve üst seviye gruplarında yer alanların yüzde 4,1’i Çankaya’da yer alıyor. İlçe düzeyinde, en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları arasında Çankaya (Ankara) en fazla, ardından yüzde 2,4 ile Kadıköy (İstanbul) ve yüzde 1,9 ile Yenimahalle (Ankara) geliyor. İstanbul’da zenginlik oranının en düşük olduğu ilçe ise Sultangazi olarak belirleniyor.

EN YÜKSEK SOSYOEKONOMİK SEVİYE ÇANKAYA’DA

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe yine Çankaya oldu. İlçelerin ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığı durumlarda, en yüksek skora sahip yedi ilçe, sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olarak belirlendi. En düşük skora sahip yedi ilçe ise şu şekilde sıralandı: Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı).