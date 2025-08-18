Türkiye’de Hanehalklarının Sosyoekonomik Seviyesi Açıklandı

HANEHALKLARININ SOSYOEKONOMİK SEVİYE DAĞILIMI

Türkiye’de hanehalklarının sosyoekonomik seviyeleri incelemeye alındığında, toplamda yüzde 1,1’in en üst seviyede bulunduğu saptandı. Söz konusu gruplara göre, Türkiye genelinde hanehalklarının dağılımı şöyle: yüzde 1,1 en üst seviye, yüzde 11 üst seviye, yüzde 16,4 üst altı seviye, yüzde 19,7 üst orta seviye, yüzde 16,5 alt orta seviye, yüzde 18,6 alt seviye ve yüzde 16,7 en alt seviye.

ANKARA’DA YÜKSEK SEVİYELER

Ankara özelinde yapılan incelemede, hanehalklarının yüzde 2,5’inin en üst seviyede, yüzde 16,5’inin üst seviyede, yüzde 20’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede ve yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede bulunduğu görüldü. Ayrıca, yüzde 14’ü alt seviyede, yüzde 12,2’si ise en alt seviyede yer aldı.

İSTANBUL’UN VERİLERİ

İstanbul’daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye grupları incelendiğinde, yüzde 2,4’ünün en üst seviyede, yüzde 16,4’ünün üst seviyede, yüzde 19’unun üst altı seviyede, yüzde 18,6’sının üst orta seviyede ve yüzde 17,2’sinin alt orta seviyede yer aldığı belirlendi. Ayrıca, yüzde 13,8’i alt seviyede, yüzde 12,6’sı ise en alt seviyede bulunuyor.

İZMİR VERİLERİ

İzmir’deki hanehalklarının dağılımı ise şöyle: yüzde 1,2 en üst seviyede, yüzde 12,4 üst seviyede, yüzde 17,6 üst altı seviyede, yüzde 18,8 üst orta seviyede, yüzde 17,8 alt orta seviyede, yüzde 17,1 alt seviyede ve yüzde 15’i en alt seviyede bulunuyor.

İSTANBUL’DA LİDERLİK

En üst ve üst seviye hanehalklarının yüzde 28,6’sı İstanbul’da yaşayarak liderliği elinde tutuyor. Bu seviyelerdeki hanehalklarının Türkiye içindeki dağılımı incelendiğinde, İstanbul’un ardından yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya geliyor.

EN ÜST SEVİYE ÇANKAYA’DA

En üst ve üst seviye hanehalklarının yüzde 4,1’inin Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer aldığı görülüyor. İlçe düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları Türkiye üzerinde sıralandığında, en fazla hanehalkı bulunan ilçeler sırasıyla Çankaya (yüzde 4,1), Kadıköy (İstanbul, yüzde 2,4) ve Yenimahalle (Ankara, yüzde 1,9) akla geliyor. İstanbul’un en az zengin hanehalkının bulunduğu ilçe ise Sultangazi.

EN YÜKSEK SOSYOEKONOMİK SEVİYE ÇANKAYA

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe yine Çankaya olarak kaydedildi. İlçeler, ortalama sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, skoru en yüksek olan yedi ilçe şöyle sıralanıyor: Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir). En düşük skora sahip yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) olarak belirlenmiştir.