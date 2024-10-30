“Türkiye’de Kıyma Tartışmaları ve Uyarılar” TÜRKİYE KASAPLAR FEDERASYONU Başkanı Uyarıyor

KASAPLAR FEDERASYONUNDAN UYARI

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, “Kıyma adı altında satılan bu ürünler, tavuk derisi, kemiği ve kas zarı gibi maddeler içeriyor.” diyerek hazır kıymanın herkese yasaklanması gerektiğini ifade etti. Soya fasulyesi ile karıştırılarak daha ucuz bir şekilde satılan mekanik kıyma, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanmışken, bazı işletmeler bu hileye başvurarak maliyet düşürmeye çalışıyor.

HAZIR Kıyma İLE İLGİLİ GÜVEN TAVSİYESİ

Kasaplardan alınan kıymanın güvenilir olduğunu belirten Yardımcı, tüketicilere “Kıymanın göz önünde etten çekilmesini isteyin. Hazır kıyma adı altında satışa sunulan ürünlerde tavuk kemiği, taşlık ve kırıntılar kullanılıyor. Bu tür hileli ürünlerden uzak durun.” diyerek, hazır kıyma alınmaması gerektiğini vurguladı.

DOMUZ ETİ VE ALKOL SKANDALLARI

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa listesinde bulunan işletmelerde, domuz eti, tek tırnaklı hayvan eti ve alkollü ürünlerin gıda ürünlerine karıştırıldığı ortaya koyundu. Antalya’da bir tandır kebapçıda tekila, bir kokoreççide ise viski ve rakı kullanıldığı tespit edildi. Yardımcı, kırmızı et ürünlerinde bu tür hilelerin arttığına dikkat çekerek, köfte, lahmacun, kebap gibi ürünlerde mekanik kıyma hilesinin yaygın olduğunu belirtti.

HİLELİ KICKMEYE DİKKAT EDİN

Yasa dışı olmasına rağmen, kırmızı et ürünlerinde tavuk kemiği, damar, sinir ve deri gibi parçaların bulunduğu mekanik kıyma kullanımının devam ettiğini aktaran Yardımcı, tüketicilere güvenilir kasaplardan alışveriş yapmalarını tavsiye etti. Kıymanın etten çekilerek alınmasının daha sağlıklı olduğunu belirten Yardımcı, kasaplarda satılan kıymanın daha güvenilir olduğunu vurguladı.

MEKANİK KIYMA NEDİR? SAĞLIĞINIZ İÇİN BİLMENİZ GEREKENLER

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen mekanik kıyma, etin ucuz bir alternatifi olarak sunulsa da içerdiği maddeler nedeniyle sağlık açısından büyük endişe uyandırıyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu’nun açıklamalarıyla dikkat çeken bu ürün, tavuk parçaları, kemik zarı ve deri gibi elle ayrıştırılamayan atıklardan üretiliyor.

MEKANİK KIYMA NASIL ÜRETİLİYOR?

Mekanik kıyma, tavuk, hindi gibi kanatlı hayvanların kemikleri, derisi, kas dokusu ve damarlarının özel makinelerle parçalanarak elde ediliyor. Bu yöntemde, hayvanın geleneksel et ürünlerinde kullanılmayan kısımları kullanılıyor. Maliyeti düşürmek amacıyla tercih edilen bu kıyma, genelde düşük protein değerine sahip olup, içerdiği maddeler nedeniyle sağlık açısından riskler taşıyor.

MEKANİK KIYMA İÇERİĞİ

Mekanik kıymanın içeriğinde genellikle tavuk derisi, kan pıhtısı, kemik zarı, sinir dokusu ve soya fasulyesi gibi katkı maddeleri bulunuyor. Bazı işletmeler, bu karışımı geleneksel kırmızı et kıyması gibi pazarlayarak maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Ancak bu durum, mekanik kıymanın sağlığa olan etkilerini sorgulatıyor.

MEKANİK KIYMANIN SAĞLIĞA ZARARLARI

Mekanik kıyma, içeriğindeki katkı maddeleri ve düşük besin değeri nedeniyle özellikle hassas sindirim sistemine sahip bireyler için sağlık riski oluşturabiliyor. Tavuk parçalarıyla elde edilen bu karışımda bakteri ve mikroorganizma üreme riski de oldukça yüksek. Tarım ve Orman Bakanlığı, mekanik kıymanın kullanımını yasaklamış olsa da, bazı işletmeler hâlâ bu yöntemi kullanmaya devam ediyor.

MEKANİK KIYMA KULLANIM ALANLARI

Mekanik kıyma, köfte, lahmacun, kebap ve sucuk gibi kırmızı et ürünlerinin yapımında kullanılıyor. Piyasada daha ucuza satılmasıyla dikkat çeken bu kıyma türü, genellikle hazır kıyma olarak tüketicilere ulaşıyor. Uzmanlar, kıymanın göz önünde taze etten çekilerek alınması gerektiğini tavsiye ediyor.

MEKANİK KIYMA NASIL ANLAŞILIR?

Mekanik kıyma, normal kıymaya kıyasla daha düşük yoğunluklu ve koyu bir renge sahip olabilir. Ayrıca fiyatı, genellikle geleneksel et kıymasına göre daha ucuzdur. Tüketiciler, kasaplardan taze çekilen et kıymasını tercih ederek bu riskten korunabilir. Mekanik kıyma, maliyet düşürmek adına tercih edilse de içeriği ve sağlığa olan etkileri göz önünde bulundurularak dikkat edilmesi gereken bir üründür. Sağlığınızı korumak için kıymayı güvenilir kaynaklardan ve göz önünde taze etten çekilerek almanız önerilmektedir.