TÜRKİYE’DE KONUT SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışmalara devam ediliyor. “İnşallah çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız tüm detaylarıyla projeyi açıklayacak ve yeni sosyal konutumuzu da ilave ettiğimizde emin olun Türkiye’de konu sorunu kalmayacak.” Yüzde 20 gençlerimize özel kontenjan sağlanacak. Aile yılı olması nedeniyle 3 çocuk ve üzeri ailelere ayrı bir kontenjan ayırmak da planlanıyor.

TOKİ’NİN İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLIYOR

“168 bin konut ve 1 milyon vatandaşı ilgilendiren müjdemizi de açıklayayım. TOKİ Başkanlığımız detaylarını açıklayacak.” Borcunun tamamını kapatacak olan vatandaşlar için yüzde 25 indirim sağlanacak.

SIGINAK YÖNETMELİĞİ GÜNCELLENİYOR

Vatandaşların tedirgin olmasını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını belirten yetkililer, “Sığınak yönetmeliğimiz var ama eskimiş bir yönetmelik. Biz bu yönetmeliğimizi güncelliyoruz.” diyor. Yeni bazı düzenlemelerle sığınak yapma zorunluluğunun geleceği belirtiliyor. “Tüm dünya örneklerini inceledik. Sığınak yönetmelikleri nasıl, kişi başı kaç metrekare var? Olası risklerde nasıl tedbir alıyorlar hepsini inceledik.” Yönetmelik yakın zamanda yayınlanacak ve TOKİ ile 81 ilde uygun görülen alanlarda sığınak inşaatları gerçekleştirilecek. Projeler dünya standartlarına uygun olarak hayata geçirilecek.