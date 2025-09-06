Türkiye’de Milyoner Sayısı 2 Milyonu Geçti

ARTAN MİLYONER SAYISI

Her geçen gün artan milyoner sayısı, Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizliğin derinleştiğinin en somut göstergesi haline geldi. Bankalardaki milyonerlerin sayısı ve toplam servetleri rekor seviyelere ulaştı.

İKİ MİLYONUN ÜZERİNDE MİLYONER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, bir milyon lira ve üzeri parası olan kişi sayısında son bir yılda önemli bir artış gözlemleniyor. Temmuz 2025 itibarıyla, Türkiye’deki milyonerlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 775 bin 629 kişi artarak 2 milyon 367 bin 312’ye ulaştı. Bu hesaplarda tutulan toplam mevduat ise 15.6 trilyon liradan 17.476 trilyon liraya yükseldi. Ortalama olarak, her milyonerin hesabında 7 milyon 382 bin lira mevduat bulunuyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN MİLYONERLER

BDDK’nın verileri, yurtdışında yaşayan ve Türkiye’deki bankalarda 1 milyon lira ve üzeri mevduatı olan kişilerin sayısında da belirgin bir artış olduğunu gösteriyor. Temmuz 2025 itibarıyla bu rakam, geçen yıla göre 42 bin 618 kişi artarak 210 bin 691’e yükseldi. Bu kişilerin toplam mevduatları ise 1.3 trilyon liraya çıktı. Yabancı milyonerlerin mevduatlarının büyük bir bölümünün yabancı para birimlerinden oluştuğu gözlemleniyor.

FORBES MİLYARDERLER LİSTESİ

Küresel ölçekte de benzer bir servet artışı yaşanıyor. ABD borsalarının yükselişiyle dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2.13 trilyon dolara ulaştı. Forbes’un 1 Eylül 2025 tarihli milyarderler listesinde Türkiye’den dört iş insanı yer aldı. Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle listenin 731. sırasında bulunurken, onu Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç ve Erman Ilıcak takip ediyor.