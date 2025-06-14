TÜRKİYE’DE MOTORİN FİYATI ARTMIŞTIR

İSRAİL-İRAN KRİZİNİN PETROL FİYATLARINA ETKİSİ

Orta Doğu’daki İsrail-İran krizi, küresel petrol fiyatlarının artışına neden oluyor. Türkiye’de bu yükselişin etkileri doğrudan pompada hissedilmese de, Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle daha önce belirlenen fiyat artışları yürürlüğe alındı. Bu bağlamda, dün benzine yapılan zam sonrası bu gece motorin fiyatlarına da zam uygulandı.

MOTORİN FİYATLARINA YAPILAN ZAM

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL artış yapılırken, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorinin litre fiyatı da 1,49 TL yükseldi. Bu durum vatandaşı “Benzine ne kadar zam geldi?” ve “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” gibi sorular sorarak yeni fiyatları araştırmaya yöneltti. İşte büyük şehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 48,39 TL, Motorin: 47,76 TL, LPG: 25,09 TL.

Anadolu Yakası: Benzin: 48,24 TL, Motorin: 47,64 TL, LPG: 24,49 TL.

Ankara: Benzin: 49,08 TL, Motorin: 48,64 TL, LPG: 24,99 TL.

İzmir: Benzin: 49,41 TL, Motorin: 48,97 TL, LPG: 24,94 TL.

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENME SÜRECİ

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birkaç temel unsur etkili oluyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında oluşan CIF bazlı günlük ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Elde edilen maliyet üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.