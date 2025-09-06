Türkiye’de Otomobil Markaları Belli Oldu!

Otomobil Satış Rakamları

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından sağlanan veriler doğrultusunda, Türkiye’de ocak-ağustos döneminde en fazla satan otomobil markaları belirlendi. 2025 yılı ocak-ağustos döneminde, Türkiye’deki otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıla göre yüzde 7,24 oranında artarak 817 bin 345 adete ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 8,05 artış gösterdi ve 654 bin 413 adede çıkarken, hafif ticari araç satışları yüzde 4,1 artarak 162 bin 932 adete yükseldi.

En Çok Satan Marka Listesi

Paylaşılan verilere göre, 2025 yılının 8 ayında Türkiye’de marka bazında satılan otomobillerin listesinde ilk sırada yer alan marka değişmedi. Zirvede kalan markaların yanı sıra, aşağıda en çok satış yapan 10 otomobil markası yer alıyor:

RENAULT – 74.139

VOLKSWAGEN – 47.645

TOYOTA – 47.264

FIAT – 46.424

HYUNDAI – 40.907

PEUGEOT – 37.475

BYD – 31.884

OPEL – 28.770

SKODA – 26.455

CITROEN – 26.183