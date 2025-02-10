Türkiye’de Sahte Bal Sorunu Büyüyor

SAHTE BAL KRİZİ GİDEREK BÜYÜYOR

Türkiye’de sahte bal sorunu giderek derinleşiyor. Son operasyonlarda ele geçirilen sahte balın piyasa değerinin 1 milyar TL’ye ulaştığı bildiriliyor. Hem bal üreticileri hem de tüketiciler, hükümetin denetimlerini sıkılaştırması ve caydırıcı cezalar uygulaması gerektiğini belirtiyor. Ankara’nın sahte bal üretiminde “merkez” konumunda olduğu, sektörün yıllık büyüklüğünün ise 10 milyar TL’yi bulduğu ifade ediliyor. Genellikle, sahte bal mısır şurubu, glikoz ve fruktoz gibi sağlıksız ve ucuz maddelerin karışımından üretiliyor. Bu durum, hem sağlık açısından ciddi riskler taşıyor hem de gerçek bal üreticilerine zor günler yaşatıyor. Tüketiciler, sahte balın tadını ve dokusunu ayırt etmekte güçlük çekerken, laboratuvar testlerinin sahte balı tespit etmenin en güvenilir yolu olduğu vurgulanıyor.

DENETİM EXSİKLİKLERİ VE YETERSİZ CEZALAR

Son yıllarda, sahte bal üretiminin artış nedenleri arasında denetim eksiklikleri, yetersiz cezalar ve sahte ürünlerin piyasada kolayca bulunması gösteriliyor. Bal üreticileri, hükümetin daha etkili denetimler gerçekleştirmesini ve sahte bal üretimine karşı daha sert tedbirler almasını talep ediyor. Bunun yanı sıra, tüketicilerin bilinçlendirilmesi için eğitim kampanyalarının düzenlenmesi gerektiği üzerinde durulmakta. Türkiye’de toplamda yaklaşık 9 milyon kovan bulunuyor ve yaklaşık 100 bin arıcı bu sektörden geçim sağlıyor. Sektörün yıllık büyüklüğünün 10 milyar TL civarında olduğu tahmin ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığına kayıtlı, yaklaşık 500 şirket sektörde faaliyet gösteriyor.

ANKARA’DA BÜYÜK OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Eylül ayının sonunda gerçekleştirilen bir operasyonda, sahte bal üretiminde kullanılan 8,150 ton glikoz, früktoz ve şeker ile 100 bin bal etiketi ele geçirdi. Bu ürünlerin piyasa değerinin 960 milyon TL olduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Ekim ayı başında açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde 32 farklı bal markasının yer aldığı belirtildi. Bu markalardan 25’inin Ankara’da üretildiği, diğer ikisinin Ordu’da ve ikisinin de İstanbul’da bulunduğu açıklandı. 12 Kasım’da yine Ankara merkezli iki bal markasının sahte üretim yaptığını ve bu ürünleri zincir marketlerde sattığı duyuruldu. 18 Aralık’ta açıklanan listede 11 yeni bal markası daha “taklit” ve “tağşiş” kategorisine dahil edildi.

FİYAT FARKI VE EKONOMİK SIKINTILAR

Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen, ülkedeki ekonomik sıkıntıların da tüketicileri sahte balı tercih etmeye yönlendirdiğini aktarıyor. Gerçek bal ile sahte bal arasındaki fiyat farkının beş katına kadar ulaşabildiğini belirten Sezen, “Sahte bir ürünün 850 gramlık kavanozu 60 TL civarındayken, biz aynı miktarda gerçek balı ungef 300 TL’ye satıyoruz. Ayrıca Ankara’daki bir firmanın sadece stok değerinin 1 milyar TL olduğunu görüyoruz. Bu sektör için oldukça büyük bir meblağ” diyor.

SAHTE BAL İHRACATI DA TEHLİKE ARZ EDİYOR

Sektör temsilcilerine göre, sahte bal ihracatı konusunda henüz net bir tespit yapılamasa da mevcut gümrük analizlerinin yetersiz kaldığı belirtiliyor. Anavarza Bal’ın Genel Müdürü Can Sezen, “Eğer sahte bal ihracatı varsa, bu ihracatın ne kadarına eşit olduğunu bilmek zor. Mevcut gümrük denetimleri sahte balları tespit etmekte etkili olmuyor” diyor. Yeni teknolojilerin, örneğin ‘NMR cihazları’ gibi, henüz uygulanmadığını da ekleyen Sezen, bu nedenle sahte balın gümrükten geçmesi ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

Gerçek bal, lezzeti ve sağlığa sunduğu faydalarıyla sofraların vazgeçilmezidir. Ancak, piyasada sahte bal ürünleri de bulunmakta. Sahte bal ile gerçek balı ayırt etmek, hem sağlığınız hem de paranızın karşılığını almak açısından önemli. İşte dikkat etmeniz gereken noktalar: Gerçek bal, zamanla kristalleşir. Eğer balınız sıvı halde kalıyorsa sahte olma ihtimali yüksektir. Kristalleşen balı ılık su banyosunda çözebilirsiniz. Gerçek balın rengi ve kokusu, üretildiği bitki ve bölgeye göre değişiklik gösterir. Sahte bal genellikle yapay ve homojen bir renge sahip olabilir. Bir kaşık balı bir bardak suya ekleyin; gerçek bal, suyun içinde topaklanır ve dibe çöker, sahte bal ise dağılır. Bir damla balı bir kağıda damlatın; eğer bal kağıda hızla emilip yayılıyorsa sahte olabilir. Gerçek bal, yoğun ve akışkandır, kağıtta yayılmaz. Ayrıca, güvenilir markaların balını tercih ederek laboratuvar testlerinin yapılmış olduğundan emin olabilirsiniz. Ürünün etiketini dikkatlice inceleyin; güvenilir markalar, tüm bilgileri net olarak belirtir. Gerçek bal genellikle daha maliyetli olduğundan, çok ucuz olanlardan kaçınmakta fayda var.