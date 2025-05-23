TÜRKİYE’DE Sıcaklık Artışı Bekleniyor

TÜRKİYE GENELİNDE SICAKLIK ARTMIŞ DURUMDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mayıs 2025 Cuma günü için yayınladığı hava durumu raporunda Türkiye’deki sıcak hava dalgasının etkisini sürdürdüğünü belirtiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, özellikle Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölümlerinde gök gürültülü sağanak yağışlarla birleşiyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki hava durumu detayları ise şöyle…

SICAK YAZ GÜNLERİ GELİYOR

Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometreler 30°C’yi aşarken, Diyarbakır’da sıcaklık 36°C’ye kadar ulaşacak. Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari’nin doğu bölgelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları ani sel, su baskını ve yıldırım riski konusunda uyarıyor.

TOZ TAŞINIMI RİSKİ

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı etkili olacak. Bu durum, hava kalitesinin düşmesiyle birlikte özellikle solunum yolu rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabiliyor. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU DETAYLARI

Marmara: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Balıkesir 33°C, İstanbul 28°C, Edirne 31°C.

Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İzmir 32°C, Denizli 34°C.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Adana ve Hatay’da zamanla az bulutlu. Antalya 31°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Ankara 30°C, Konya 32°C.

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz’de yerel sağanaklar. Bolu 29°C, Samsun 24°C.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars’ta öğle saatlerinde sağanak yağış. Malatya 34°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Diyarbakır 36°C, Gaziantep 34°C.