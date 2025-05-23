Türkiye’de Sıcaklık Artışı Bekleniyor!

HAVA DURUMU RAPORU VE SICAKLIK ARTIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Mayıs 2025 Cuma günü yayımladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar, özellikle Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlarla bir araya geliyor. Türkiye’nin genelindeki hava durumu ile ilgili detaylar ise şöyle…

Türkiye Genelinde Sıcaklıklar 3-5 Derece Artıyor

Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyrediyor. İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 30°C’yi aşarken, Diyarbakır’da bu seviye 36°C’ye kadar yükselebiliyor. Rüzgarların genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gök Gürültülü Sağanak Yağışlar Bekleniyor

Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari’nin doğusunda öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayan insanları ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı uyarıyor.

Toz Taşınımı ve Hava Kalitesi

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı etkili olacak. Hava kalitesini olumsuz etkileyebilecek bu durum, özellikle solunum yolu rahatsızlığı yaşayan kişiler için risk oluşturuyor. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını öneriyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu Detayları

Marmara: Parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Balıkesir 33°C, İstanbul 28°C, Edirne 31°C.

Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu. İzmir 32°C, Denizli 34°C.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Adana ve Hatay’da zamanla az bulutlu. Antalya 31°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Ankara 30°C, Konya 32°C.

Karadeniz: Batı ve Orta Karadeniz’de yerel sağanaklar. Bolu 29°C, Samsun 24°C.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Kars’ta öğle saatlerinde sağanak yağış. Malatya 34°C.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, Diyarbakır 36°C, Gaziantep 34°C.