Türkiye’de Yoksul Ve Zengin Alanlar Belli

TÜRKİYE’DE SOSYOEKONOMİK SEVİYE DAĞILIMI

Türkiye’de hanehalklarının yalnızca yüzde 1,1’i sosyoekonomik seviye gruplarında en üst seviyede yer alıyor. Sosyoekonomik seviye gruplarına göre Türkiye’deki hanehalklarının dağılımı şu şekilde: yüzde 1,1 en üst seviyede, yüzde 11 üst seviyede, yüzde 16,4 üst altı seviyede, yüzde 19,7 üst orta seviyede, yüzde 16,5 alt orta seviyede, yüzde 18,6 alt seviyede ve yüzde 16,7 en alt seviyede. İllere bakıldığında, Ankara’daki hanehalklarının yüzde 2,5’inin en üst, yüzde 16,5’inin üst, yüzde 20’sinin üst altı, yüzde 17,5’inin üst orta, yüzde 17,4’ünün alt orta, yüzde 14’ünün alt, yüzde 12,2’sinin ise en alt seviyede olduğu gözlemleniyor.

İSTANBUL’DA EN ÜST SEVİYE HANEHALKLARI

İstanbul’daki hanehalklarının sosyoekonomik seviye dağılımı incelendiğinde, yüzde 2,4’ünün en üst seviyede, yüzde 16,4’ünün üst seviyede, yüzde 19’unun üst altı, yüzde 18,6’sının üst orta, yüzde 17,2’sinin alt orta, yüzde 13,8’inin alt ve yüzde 12,6’sının en alt seviyede yer aldığı belirleniyor. İstanbul, en üst ve üst seviyelerde yer alan hanehalklarının yüzde 28,6’sını barındırıyor. Bu gruplardaki hanehalklarının il bazında dağılımında, İstanbul’dan sonra en yüksek oran Ankara’da yüzde 11,5, İzmir’de yüzde 6,7, Bursa’da yüzde 3,9 ve Antalya’da yüzde 3,3 olarak kaydediliyor.

ÇANKAYA’DA EN YÜKSEK SEVİYE YOĞUNLUĞU

En üst ve üst seviye gruplarındaki hanehalklarının yüzde 4,1’i Çankaya ilçe sınırları içindedir. İlçe düzeyinde en üst ve üst sosyoekonomik seviyedeki hanehalklarının dağılımı sıralandığında, birinci sırada Çankaya (Ankara) yüzde 4,1, ikinci sırada Kadıköy (İstanbul) yüzde 2,4 ve üçüncü sırada Yenimahalle (Ankara) yüzde 1,9 yer alıyor. İstanbul’da en az zenginin bulunduğu ilçe ise Sultangazi olarak belirleniyor.

ÇANKAYA EN POPÜLER İLÇE

Sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe Çankaya olarak öne çıkıyor. İlçeler sosyoekonomik seviyeye göre sıralandığında, en yüksek skora sahip yedi ilçe şöyle: Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir). Skoru en düşük olan yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) olarak kaydedildi.