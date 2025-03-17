Türkiye’de Yoksulluk Hızla Artıyor

AŞIRI YOKSULLUK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2024 itibarıyla aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan hane sayısı 3,6 milyona ulaştı. Her hane için en az 4 kişinin bulunduğu varsayıldığında, bu rakam 14 milyondan fazla bireyin aşırı yoksullukla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Sosyal yardım harcamaları ise bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 491,7 milyar liraya çıktı. Ancak bu büyük bütçe bile, artan yoksulluk karşısında yeterince etkili olamıyor. Yüksek enflasyon, sabit ücretli çalışanların gelirini azaltırken, orta gelir grubu alt gelir grubuna, alt gelir grubu da aşırı yoksulluğa doğru kayıyor. Bu durum, Türkiye’nin ekonomik yapısında köklü değişimlerin yaşandığını gözler önüne seriyor.

SÜREKLİ YOKSULLUK ARTARIYOR: ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR ÖZEL RİSK ALTINDA

TÜİK verilerine göre, bu yıl ve önceki üç yıldan en az ikisinde yoksul olan bireyleri kapsayan “sürekli yoksulluk” oranı, geçtiğimiz yıla kıyasla 0,7 puan artarak yüzde 13,7’ye yükseldi. Yaş gruplarına bakıldığında durum daha çarpıcı bir hale geliyor: 0-17 yaş grubunda bu oran yüzde 38,9, 18-64 yaş grubunda yüzde 26,3, 65 ve üstü yaş grubunda ise yüzde 23,3. Özellikle çocuklar ve yaşlılar, yoksulluk riskine karşı en savunmasız gruplar arasında bulunuyor. Bu veriler, sosyal politikaların yetersizliğini ve gelir dağılımındaki adaletsizliği bir kez daha ortaya koyuyor.

BORÇLULUK ORANI ENDİŞE VERİYOR: HER 2 KİŞİDEN 1’İ BORÇ BATAĞINDA

Türkiye’de borçluluk oranı da alarm verici seviyelerde bulunuyor. TÜİK’e göre, konut harcamaları dışında borç veya taksit ödemesi olanların oranı 2024’te yüzde 56,8 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yıla göre bu oran 1,2 puan azalsa da, hala her 2 kişiden 1’inin borçlu olduğunu gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin açıklamasına göre, bireysel kredi ve kredi kartı ödemelerini zamanında gerçekleştiremeyenlerin sayısı 2024’te yaklaşık yüzde 39 arttı. Yüksek enflasyon ve artan yaşam maliyeti, vatandaşları borç sarmalına sürüklüyor ve bu durum, ekonomik krizin derinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

MUTLU AZINLIK: YALNIZCA 14 KİŞİ İNSANCA YAŞIYOR

TÜİK verileri, her 100 kişiden yalnızca 14’ünün “mutlu azınlık” sınıfında yer aldığını gösteriyor. Bu grup, faturalarını ödeyebilme, eğlence etkinliklerine katılabilme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olan kişilerden oluşuyor. Ancak sabit gelirle yaşayan emekliler, aldıkları maaş geçimlerine yetmese de istatistiklerde “yardıma muhtaç” olarak sınıflandırılmıyor. Bu durum, resmi verilerin bile gerçek yoksulluk boyutlarını tam anlamıyla yansıtamadığını düşündürüyor. Türkiye’de yoksullukla mücadele için acil ve köklü çözümler gereklidir.