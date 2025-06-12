Türkiye’deki En Pahalı Özel Liseler Açıklandı

ÖZEL OKULLARA YENİ FİYAT POLİTİKALARI

Çocuklarının daha iyi bir yaşam sürmesi için fedakarlık yapan aileler, bütçelerinden kısarak özel okullara yöneliyor. Ancak Türkiye’deki yüksek enflasyon, özel okulların uyguladığı fırsatçı fiyat politikası nedeniyle birçok ebeveyni zor durumda bırakıyor.

İSTANBUL’DA PRESTİJLİ OKUL FİYATLARI

İstanbul’daki en prestijli özel okulların fiyat listesi sosyal medyada geniş yankı bulurken, listenin zirvesinde Robert Koleji bulunuyor. Ebeveynler, çocuklarını nitelikli eğitimle buluşturmak için önemli paralar harcarken, bu durum bazı aileler için maddi zorluklar yaratabiliyor.

TÜRKİYE’NİN EN PAHALI ÖZEL LİSELERİ

Özellikle son yıllarda eğitim masraflarının arttığı Türkiye’de, en pahalı özel liseler ve yıllık fiyatları hakkında detaylar merak konusu oluyor. Aileler, çocuklarının geleceği için en iyi eğitimi almak adına bütçe hesapları yapmak durumunda kalıyor.