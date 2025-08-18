Türkiye’deki Hanehalkı Grupları Belli Oldu

SOSYOEKONOMİK SEVİYE DAĞILIMI

Türkiye’de hanehalklarının yüzde 1,1’i sosyoekonomik seviye gruplarına göre en üst seviyede yer alıyor. Diğer seviyelere göre dağılım ise şöyle: yüzde 11’i üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst altı seviyede, yüzde 19,7’si üst orta seviyede, yüzde 16,5’i alt orta seviyede, yüzde 18,6’sı alt seviyede ve yüzde 16,7’si en alt seviyede konumda bulunuyor.

ANKARA VE İSTANBUL’DA DURUM

Ankara’daki hanehalklarının sosyoekonomik durumlarına bakıldığında, yüzde 2,5’inin en üst seviyede, yüzde 16,5’inin üst seviyede, yüzde 20’sinin üst altı seviyede, yüzde 17,5’inin üst orta seviyede, yüzde 17,4’ünün alt orta seviyede, yüzde 14’ünün alt seviyede ve yüzde 12,2’sinin en alt seviyede yer aldığı görülüyor. İstanbul’da ise yüzde 2,4’ü en üst seviyede, yüzde 16,4’ü üst seviyede, yüzde 19’u üst altı seviyede, yüzde 18,6’sı üst orta seviyede, yüzde 17,2’si alt orta seviyede, yüzde 13,8’i alt seviyede ve yüzde 12,6’sı en alt seviyede olmaktadır. İzmir’deki hanehalklarının dağılımı ise yüzde 1,2’si en üst seviyede, yüzde 12,4’ü üst seviyede, yüzde 17,6’sı üst altı seviyede, yüzde 18,8’i üst orta seviyede, yüzde 17,8’i alt orta seviyede, yüzde 17,1’i alt seviyede ve yüzde 15’i en alt seviyede gidişatını sergiliyor.

En üst ve üst seviyelerde yer alan hanehalklarının yüzde 28,6’sı İstanbul’da bulunuyor. Bu seviyelerdeki hanehalkları Türkiye içindeki sıralamalarında, en fazla olduğu iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralanıyor. İstanbul yüzde 28,6 ile liderken, Ankara yüzde 11,5, İzmir yüzde 6,7, Bursa yüzde 3,9 ve Antalya yüzde 3,3 oranları ile takip ediyor.

ÇANKAYA’DAKİ YOĞUNLUK

En üst ve üst seviyede hanehalklarının yüzde 4,1’i Çankaya’da yer alıyor. İlçelere bakıldığında, en fazla hanehalkının yoğun olarak bulunduğu ilçeler Çankaya, Kadıköy ve Yenimahalle olarak sıralanıyor. Ayrıca, İstanbul’da en az zengin olan ilçe Sultangazi olarak belirleniyor.

EN POPÜLER İLÇE: ÇANKAYA

Sosyoekonomik seviyede en yüksek ilçe olarak Çankaya öne çıkıyor. İlçeler, ortalama sosyoekonomik seviyelerine göre değerlendirildiğinde en yüksek skora sahip ilk yedi ilçe sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) olarak belirleniyor. En düşük skorlara sahip yedi ilçe ise sırasıyla Çamoluk (Giresun), Derebucak (Konya), Doğanşar (Sivas), Felahiye (Kayseri), Dikmen (Sinop), Pınarbaşı (Kastamonu) ve Bayramören (Çankırı) olmakta.