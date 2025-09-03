Türkiye’den Afganistan’a Deprem Yardımı Yapıldı

AFGANİSTAN’A YARDIM GÖNDERMESİ

Türkiye, Afganistan’a insani yardım ulaştırmak için harekete geçti. Ülke, son günlerde meydana gelen deprem felaketiyle sarsıldı ve bu durum derin üzüntü yarattı.

CAN KAYIPLARI BÜYÜYOR

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde gerçekleşen 6.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 1400’ün üzerine yükseldi. Yerel yetkililer, bu olayın ülkeyi etkileyen en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtiyor.

HAVA KUVVETLERİ UÇTU

Afganistan’daki depremden etkilenenler için AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini ulaştırmak amacıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M tipi kargo uçağı havalandı.

İYİ DİLEKLER GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyadaki paylaşımında, “Afganistan’ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştırmak amacıyla, Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı’ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan’ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı.

DEPREMİN DETAYLARI

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 1 Eylül’de Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, yerin 8 kilometre derinliğinde 6.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Bu gelişmeler, Afganistan’daki insani durumu daha da zorlaştırıyor.