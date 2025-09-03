Türkiye’den Afganistan’a Yardım Uçuşu Başladı

AFGANİSTAN’A YARDIM GÖNDERİLİYOR

Türkiye, geçtiğimiz günlerde büyük bir deprem felaketiyle karşılaşan Afganistan’a yardım ulaştırıyor. Ülkenin doğusunda bulunan Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1400’ü geçiyor.

HAVA KUVVETLERİ UÇUŞA GEÇTİ

Depremden etkilenenlere yardım ulaştırmak için AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemeleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait A400M tipi kargo uçağı ile gönderiliyor. Uçak, Kayseri/Erkilet Havalimanı’ndan havalandı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın Kunar vilayetinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle AFAD ve Kızılay tarafından hazırlanan insani yardım malzemelerini Afganistan’a ulaştırmak amacıyla Hava Kuvvetlerimize ait A400M uçağı Kayseri/Erkilet Havalimanı’ndan yola çıktı. Deprem felaketinden zarar gören Afganistan’ın acısını derinden paylaşıyor, halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.

ŞİDDETLİ DEPREM BİLGİLERİ

Yerel yetkililer, bu depremin ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtiyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 1 Eylül’de Afganistan’ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.