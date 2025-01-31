Türkiye’den BMGK’ya Kıbrıs Adası Açıklaması

BMGK KARARINA DESTEK AÇIKLAMASI

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Kıbrıs Adası’ndaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresini bir yıl daha uzatma kararıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklamasını değerlendirdiği ve desteklediği ifade edildi. Açıklamada, “BM Barış Gücü’nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır.” denildi.

BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin daima Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma çabasında olduğu belirtilerek, “Kıbrıs’la ilgili sorunların, tüm tarafların onayı olmadan çözülemeyeceği gerçeğini hatırlatmak istiyoruz.” denildi. Bu bağlamda, BM’nin Kıbrıs konusundaki çalışmalarının daha kapsayıcı ve tarafların eşitliğini gözeten bir çerçevede yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

KIBRIS’TA İLERLEME ADIMLARI

Açıklamada ayrıca, BM barış gücünün görev süresinin uzatılmasının, Kıbrıs Türk tarafının iradesini dikkate almayan bir yaklaşım olduğu ve bu durumun kalıcı bir çözüm için olumsuz etkiler yarattığı belirtildi. Türkiye, Kıbrıs sorununa dair kalıcı ve adil bir çözümün sağlanması için yoğun diplomatik çabalarını sürdüreceğini duyurdu.