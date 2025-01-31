More
Gündem

Türkiye’den BMGK’ya Kıbrıs Adası Açıklaması

turkiye-den-bmgk-ya-kibris-adasi-aciklamasi

BMGK KARARINA DESTEK AÇIKLAMASI

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Kıbrıs Adası’ndaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün (BMBG) görev süresini bir yıl daha uzatma kararıyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklamasını değerlendirdiği ve desteklediği ifade edildi. Açıklamada, “BM Barış Gücü’nün görev süresi uzatılırken, yerleşik BM uygulamalarının hilafına, Kıbrıs Türk tarafının onayı bu defa da alınmamıştır.” denildi.

BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin daima Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma çabasında olduğu belirtilerek, “Kıbrıs’la ilgili sorunların, tüm tarafların onayı olmadan çözülemeyeceği gerçeğini hatırlatmak istiyoruz.” denildi. Bu bağlamda, BM’nin Kıbrıs konusundaki çalışmalarının daha kapsayıcı ve tarafların eşitliğini gözeten bir çerçevede yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

KIBRIS’TA İLERLEME ADIMLARI

Açıklamada ayrıca, BM barış gücünün görev süresinin uzatılmasının, Kıbrıs Türk tarafının iradesini dikkate almayan bir yaklaşım olduğu ve bu durumun kalıcı bir çözüm için olumsuz etkiler yarattığı belirtildi. Türkiye, Kıbrıs sorununa dair kalıcı ve adil bir çözümün sağlanması için yoğun diplomatik çabalarını sürdüreceğini duyurdu.

ÖNEMLİ

Manşet

Konyaspor 3-1 Bodrum FK Maçı Özeti

Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında Bodrum FK'yı 3-1 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.
Gündem

TSK’dan İhraç Edilen Teğmenlerin Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan 5 teğmeni, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ifadesiyle kılıç çatarak protesto ettikleri için TSK'dan ihraç etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.