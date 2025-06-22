Türkiye’den ‘Felaket Senaryosu’ Uyarısı!

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik nükleer tesislere saldırısı hakkında bir açıklama yaptı. “Türkiye olarak, bölgede İsrail’in saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her zaman dikkat çektik. İran’ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, bu riski en üst seviyeye çıkarmıştır” ifadeleriyle başlayan açıklamada, Türkiye’nin ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer tesislerine yönelik saldırısının olası sonuçları hakkında derin endişe duyduğu belirtildi.

BÖLGESEL İHTİLAFLARIN KÜRESEL DÜZEYE TAŞINMASI

Açıklamanın devamında ise yaşanan gelişmelerin bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına yol açabileceği vurgulandı. “Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz. İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz” denildi. İran’ın nükleer programına dair ihtilafın tek çözüm yolunun müzakerelere dayandığı ifade edildi.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM ÇABALARI

Uluslararası topluma, taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabalara destek verme çağrısı yapıldı. “Türkiye, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazırdır” sözleriyle açıklama sona erdi.