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Türkiye’den İspanya’ya Sel Felaketi Mesajı

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TÜRKİYE’DEN İSPANYA’YA BAŞSAĞLIĞI

Türkiye, İspanya’da yaşanan sel felaketinin sebep olduğu can kayıplarına büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığı, Valensiya özerk bölgesinde son iki gündür devam eden sel ve fırtınaya ilişkin bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından duyulan derin üzüntüye vurgu yapıldı ve “Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı diliyoruz” denildi.

Valensiya Operasyonal Koordinasyon Merkezi (CECOPI) tarafından yapılan açıklamaya göre, şiddetli yağışlar, su baskınları ve sellerden etkilenen ilçelerde en az 51 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtiliyor. Ayrıca, İspanya hükümeti, olumsuz hava koşullarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı dün gece kriz masası kurma kararı aldı.

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