Türkiye, Diplomasiyle Dünyayı Etkiliyor

TÜRKİYE’NİN BARİŞ DİPLOMASİSİ DÜNYA İÇİN ÖRNEK OLDU

Türkiye, barış diplomasisiyle dikkati çekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı adımların ardından Rusya-Ukrayna savaşı sona erme aşamasına gelmiş durumda. Perşembe günü İstanbul’da iki ülke arasında önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu görüşmelere dünya genelinde büyük bir ilgi var. Ayrıca, toplantılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın da gündeminde yer alıyor.

TRUMP’IN KRİTİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis’te Rusya-Ukrayna gündemiyle ilgili yorumlarda bulundu. İstanbul’da gerçekleşecek olan toplantıyı değerlendirirken, “(15 Mayıs) Perşembe günü Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantı çok önemli. Bu görüşmenin gerçekleşmesi konusunda çok ısrarcıydım. Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Erdoğan’ın görüşmelere ev sahipliği yapma yeteneğine güvendiğini belirtti. “İki ülke liderinin de İstanbul’da olacağını düşünüyorum. Ben de gidebilirim. O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu’da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Trump, Erdoğan ile Suriye konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek” dedi. Yaptırımların hafifletilebileceğini de sözlerine ekledi.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalarda önemli bir arabuluculuk rolü üstlenerek, taraflarla sürekli temas kurdu ve yoğun bir diplomasi süreci yürüttü. 10 Mart 2022’de Antalya’da düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu sayesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile o dönemdeki Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba bir araya geldi. Türkiye’nin yoğun diplomasi çabaları, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da “Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması”nın imzalanmasıyla sonuçlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos 2022’de Lviv’i ziyaret etti ve savaşın başlangıcından sonra her iki ülkeye de giden tek NATO ülkesi lideri olarak dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye, 22 Eylül 2022’de gerçekleştirilen esir takasında da arabuluculuk yaparak önemli bir rol üstlendi. Ağustos 2024’te de Türkiye, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini kapsayan büyük çaplı bir takas operasyonu düzenledi. Bu esir takası, MİT koordinasyonuyla gerçekleştirildi ve son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında yaşanan en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti.